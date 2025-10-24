Έκλεισαν τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας στη Λιθουανία εξαιτίας μπαλονιών από τη Λευκορωσία
Έκλεισαν τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας στη Λιθουανία εξαιτίας μπαλονιών από τη Λευκορωσία
Τα ραντάρ εντόπισαν δεκάδες μετεωρολογικά μπαλόνια από τη γειτονική χώρα
Τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας έκλεισαν το βράδυ της Παρασκευής εξαιτίας μετεωρολογικών μπαλονιών που εισήλθαν από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Λιθουανίας.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η λειτουργία των δύο αεροδρομίων ανεστάλη για λόγους ασφαλείας τουλάχιστον μέχρι τις 22:00, αφού τα ραντάρ εντόπισαν «δεκάδες μπαλόνια».
Το αεροδρόμιο του Βίλνιους είχε κλείσει προσωρινά την Τρίτη και στις 5 Οκτωβρίου όταν εισήλθαν μπαλόνια με λαθραία τσιγάρα.
Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε ανακοίνωσε το κλείσιμο των δύο συνοριακών περασμάτων με τη Λευκορωσία μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, όπως είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη σε περίπτωση που επαναλαμβάνονταν τέτοια περιστατικά.
Η λειτουργία αρκετών ευρωπαϊκών αεροδρομίων έχει διαταραχθεί τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως από αγνώστου προέλευσης drone.
