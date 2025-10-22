Το Λούβρο άνοιξε ξανά σήμερα τις πύλες του μετά την κλοπή κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ - Δείτε βίντεο
Ουρές επισκεπτών στο μουσείο, τρεις ημέρες αφότου κλέφτες διέφυγαν με τα βασιλικά κοσμήματα
Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ξανάνοιξε σήμερα, τρεις ημέρες αφότου κλέφτες διέφυγαν με ιστορικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.
Απευθείας πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς και άλλων ΜΜΕ δείχνουν επισκέπτες να διέρχονται από τις πύλες εισόδου του μουσείου για πρώτη φορά μετά την κλοπή, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.
Live: The #Louvre reopens today after Sunday's crown #jewels heist. Visitors queue as authorities remain on alert. Director Laurence des Cars faces Senate questioning later over security lapses.#CGTNONSITE https://t.co/AtiXhfVL5F— CGTN (@CGTNOfficial) October 22, 2025
