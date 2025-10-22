Το Λούβρο άνοιξε ξανά σήμερα τις πύλες του μετά την κλοπή κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Λούβρο Κλοπή κοσμήματα Μουσείο Λούβρου

Το Λούβρο άνοιξε ξανά σήμερα τις πύλες του μετά την κλοπή κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ - Δείτε βίντεο

Ουρές επισκεπτών στο μουσείο, τρεις ημέρες αφότου κλέφτες διέφυγαν με τα βασιλικά κοσμήματα 

Το Λούβρο άνοιξε ξανά σήμερα τις πύλες του μετά την κλοπή κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ - Δείτε βίντεο
Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ξανάνοιξε σήμερα, τρεις ημέρες αφότου κλέφτες διέφυγαν με ιστορικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Απευθείας πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς και άλλων ΜΜΕ δείχνουν επισκέπτες να διέρχονται από τις πύλες εισόδου του μουσείου για πρώτη φορά μετά την κλοπή, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.
Ειδήσεις σήμερα:

Πώς... δουλεύουν τα apps που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας

Μητσοτάκης: Η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη εμπεδώνει το προφανές - Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία

«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης