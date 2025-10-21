Μουσείο του Λούβρου: Πάνω από 60 ερευνητές στο κυνήγι των ληστών - Τα κενά ασφαλείας και οι προειδοποιήσεις
Η γαλλική αστυνομία εντείνει τις έρευνες για τους ληστές και εξετάζουν αν πρόκειται για εγκληματική οργάνωση – Τα κενά ασφαλείας ενός μουσείου που σύμφωνα με ειδικό «δεν χτίστηκε με εμμονή στην ασφάλεια»
Ακόμη πιο εντατικές είναι οι έρευνες που κάνει από σήμερα η γαλλική αστυνομία, που αναζητά τους ληστές που έκλεψαν ανεκτίμητης αξίας βασιλικά κοσμήματα από το μουσείο του Λούβρου, την Κυριακή. Εξήντα ερευνητές εξετάζουν εάν πίσω από τη ληστεία βρίσκεται εγκληματική οργάνωση.
Οι ντετέκτιβ εξέτασαν υλικό από τις κάμερες παρακολούθησης γύρω από το Λούβρο, καθώς και από κεντρικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν εκτός Παρισιού, για σημάδια των τεσσάρων ληστών, που διέφυγαν με σκούτερ.
Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας βγαίνουν ολοένα και περισσότερες πληροφορίες που δείχνουν τα προβλήματα στην ασφάλεια. Ειδικός δήλωσε ότι το μουσείο του Λούβρου «δεν χτίστηκε με έμφαση στην εμμονή για την ασφάλεια».
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι 4 ληστές έφτασαν στις 9:30 το πρωί της Κυριακής στη νότια πλευρά του Λούβρου. Πάρκαραν ένα φορτηγό πάνω στο πεζοδρόμιο, δίπλα στους τοίχους του μουσείου. Οι ληστές φορούσαν κίτρινα γιλέκα και έστηναν κώνους κυκλοφορίας, παριστάνοντας τους εργάτες.
Για τους περαστικούς στις όχθες του Σηκουάνα, τίποτε δεν έδειχνε ότι μπροστά τους συνέβαινε μια απίστευτη ληστεία. Οι εργάτες είναι σύνηθες θέαμα γύρω από το Λούβρο, όπου συνεχώς γίνονται έργα συντήρησης και ανακαίνισης.
Στο εσωτερικό του μουσείου, οι επισκέπτες είχαν ήδη αρχίσει να βρίσκονται στους εκθεσιακούς χώρους. Η δράση δεν άργησε να γίνει αντιληπτή. Δύο από τους ληστές χρησιμοποίησαν σκάλα, πάνω στο φορτηγό, για να φτάσουν στην αίθουσα «Απόλλων», που φιλοξενεί βασιλικά κοσμήματα Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, έσπασαν ένα παράθυρο. Αμέσως ήχησε συναγερμός στο κέντρο ασφαλείας του Λούβρου, που ειδοποίησε την αστυνομία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.
Μέσα σε λίγα λεπτά, τα περιπολικά βρίσκονταν στο μουσείο. Όμως οι μασκοφόροι διέφυγαν με δύο μηχανάκια. Στη βιασύνη τους άφησαν πίσω ένα στέμμα με 1.354 διαμάντια, 1.136 ροζ διαμάντια και 56 σμαράγδια, καθώς και ένα κίτρινο γιλέκο και ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, που είχαν χρησιμοποιήσει για να προσπαθήσουν να κάψουν το φορτηγό, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού. Ωστόσο, κατάφεραν να διαφύγουν με 8 κοσμήματα, μεταξύ των οποίων μια βασιλική τιάρα με ζαφείρια και ένα βασιλικό σμαραγδένιο κολιέ με αντίστοιχα σκουλαρίκια.
Η ληστεία, βγαλμένη κατά πολλούς από κινηματογραφική ταινία, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το επίπεδο προστασίας του διασημότερου μουσείου του κόσμου. Ήδη, πολιτικοί, σχολιάζοντας τη ληστεία έκαναν λόγο για «τραγωδία και εθνική ντροπή».
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες ανήκουν σε εγκληματική οργάνωση, που θα προτιμήσει να διαλύσει τα κοσμήματα, για να διαθέσει τα κομμάτια προς πώληση, παρά να τα κρατήσει για την καλλιτεχνική τους αξία. Η έρευνα επικεντρώνεται στο πώς λειτουργούν τα συστήματα συναγερμού.
Πώς έγινε η ληστεία
«Τραγωδία και εθνική ντροπή»
Δεν υπάρχουν αρκετοί αξιωματικοί για να παρακολουθούν τα πλάνα από τις κάμερες
Σύμφωνα με τους αρμόδιους, οι αστυνομικές περιπολίες εστιάζουν κυρίως στην κεντρική είσοδο του Λούβρου, και όχι εκεί όπου στάθμευσαν οι ληστές. Αν και το μουσείο περιβάλλεται από κάμερες, δεν υπάρχουν αρκετοί αξιωματικοί για να παρακολουθούν συνεχώς τα πλάνα.
Τη Δευτέρα, είδαν το φως της δημοσιότητας κομμάτια από έκθεση ενός εθνικού ελεγκτικού οργάνου της Γαλλίας, που είχε ζητηθεί πριν τη ληστεία. Σύμφωνα με αυτή, το 75% της πτέρυγας Ρισελιέ δεν καλυπτόταν από κάμερες και το 1/3 των αιθουσών της πτέρυγας Ντενόν, όπου έγινε η ληστεία, δεν είχε καθόλου επιτήρηση.
Η έκθεση κάνει επίσης λόγο για καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφαλείας.
Η διευθύντρια του Λούβρου, Λωράνς ντε Καρ, έστειλε μήνυμα στους εργαζόμενους λέγοντας ότι μπορούν να υπολογίζουν στην «αποφασιστικότητά της μέσα σε αυτή τη δοκιμασία». Επανέλαβε ότι είχε ήδη ζητήσει από την αστυνομία «λεπτομερείς μελέτες» για ενίσχυση της ασφάλειας και ότι οι συστάσεις θα εφαρμοστούν.
Ωστόσο, τα συνδικάτα επιμένουν ότι τα τεχνικά προβλήματα και η έλλειψη προσωπικού δεν έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια. Ο αριθμός των φρουρών έχει μειωθεί από 994 το 2014 σε 856 το 2023.
«Όλο το σύστημα επιτήρησης του μουσείου είναι σήμερα ξεπερασμένο», είπε ο Αλέξι Φρις, της CFDT. «Δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό ούτε για την επιτήρηση, ούτε για την εκκένωση σε περίπτωση κινδύνου», πρόσθεσε.
Το υπουργείο Πολιτισμού παραδέχεται ότι η ασφάλεια είναι παρωχημένη, σημειώνοντας ότι γίνονται εργασίες αναβάθμισης όλων των αιθουσών με νέες κάμερες και ψηφιακά συστήματα, έργο που περιλαμβάνει 450 χιλιόμετρα καλωδίων, κάτι που απαιτεί χρόνο και χρήμα.
Πολλοί ειδικοί πάντως σημειώνουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να προστατευθεί ένα μεσαιωνικό παλάτι που μετατράπηκε σε μουσείο, καθώς δεν έχει σχεδιαστεί για να στεγάζει δεκάδες χιλιάδες έργα τέχνης και σχεδόν εννέα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.
«Το Λούβρο δεν χτίστηκε με εμμονή στην ασφάλεια», είπε ο πρώην επικεφαλής της εγκληματολογικής υπηρεσίας του Παρισιού, Κριστιάν Φλες και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα «παλιό κτίριο, με αμέτρητους ανθρώπους να περνούν καθημερινά από διαφορετικά σημεία και με διαφορετικές αρμοδιότητες».
Οι ληστές, σημείωσε ο Ράπλεϊ, εφάρμοσαν μια «αντίστροφη στρατηγική», καθώς πραγματοποίησαν τη ληστεία στο φως της ημέρας. Κι αυτό επειδή συνήθως επιτίθενται τη νύχτα, καθώς θεωρούν ότι η ασφάλεια είναι πιο χαλαρή. Αντίθετα, σε αυτήν την περίπτωση, κατάφεραν να διαφύγουν μέσα στην πρωινή κίνηση.
«Μέρα μεσημέρι μπορείς να χαθείς πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι στις 4:30 το πρωί, που ξεχωρίζεις σαν καρφί», πρόσθεσε.
Το 75% της πτέρυγας Ρισελιέ δεν καλύπτεται από κάμερες
Η διευθύντρια του Λούβρου, Λωράνς ντε Καρ, έστειλε μήνυμα στους εργαζόμενους λέγοντας ότι μπορούν να υπολογίζουν στην «αποφασιστικότητά της μέσα σε αυτή τη δοκιμασία». Επανέλαβε ότι είχε ήδη ζητήσει από την αστυνομία «λεπτομερείς μελέτες» για ενίσχυση της ασφάλειας και ότι οι συστάσεις θα εφαρμοστούν.
Ωστόσο, τα συνδικάτα επιμένουν ότι τα τεχνικά προβλήματα και η έλλειψη προσωπικού δεν έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια. Ο αριθμός των φρουρών έχει μειωθεί από 994 το 2014 σε 856 το 2023.
«Όλο το σύστημα επιτήρησης του μουσείου είναι σήμερα ξεπερασμένο», είπε ο Αλέξι Φρις, της CFDT. «Δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό ούτε για την επιτήρηση, ούτε για την εκκένωση σε περίπτωση κινδύνου», πρόσθεσε.
Το υπουργείο Πολιτισμού παραδέχεται ότι η ασφάλεια είναι παρωχημένη, σημειώνοντας ότι γίνονται εργασίες αναβάθμισης όλων των αιθουσών με νέες κάμερες και ψηφιακά συστήματα, έργο που περιλαμβάνει 450 χιλιόμετρα καλωδίων, κάτι που απαιτεί χρόνο και χρήμα.
Ληστεία με το φως της ημέρας
