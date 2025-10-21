Μουσείο του Λούβρου: Πάνω από 60 ερευνητές στο κυνήγι των ληστών - Τα κενά ασφαλείας και οι προειδοποιήσεις

Το 75% της πτέρυγας Ρισελιέ δεν καλύπτεται από κάμερες

Ληστεία με το φως της ημέρας

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, οιεστιάζουν κυρίως στην κεντρική είσοδο του Λούβρου, και όχι εκεί όπου στάθμευσαν οι ληστές. Αν και το μουσείο περιβάλλεται από κάμερες, δεν υπάρχουν αρκετοί αξιωματικοί για να παρακολουθούν συνεχώς τα πλάνα.Σύμφωνα με τους New York Times, ο σύμβουλος ασφάλειας μουσείωνσημείωσε ότι ιδρύματα δίπλα σε δρόμους που δεν ελέγχουν, όπως το Λούβρο, βασίζονται περισσότερο στην ταχεία επέμβαση της αστυνομίας.Τα συνδικάτα των εργαζομένων είχαν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι οι συνεχείς ανακαινίσεις και τα έργα δυσκολεύουν το προσωπικό να εντοπίζει ύποπτες κινήσεις.Τη Δευτέρα, είδαν το φως της δημοσιότητας κομμάτια από έκθεση ενός εθνικού ελεγκτικού οργάνου της Γαλλίας, που είχε ζητηθεί πριν τη ληστεία. Σύμφωνα με αυτή, το 75% της πτέρυγας Ρισελιέ δεν καλυπτόταν από κάμερες και το 1/3 των αιθουσών της πτέρυγας Ντενόν, όπου έγινε η ληστεία, δεν είχε καθόλου επιτήρηση.Η έκθεση κάνει επίσης λόγο για καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφαλείας.Η διευθύντρια του Λούβρου, Λωράνς ντε Καρ, έστειλε μήνυμα στους εργαζόμενους λέγοντας ότι μπορούν να υπολογίζουν στην «αποφασιστικότητά της μέσα σε αυτή τη δοκιμασία». Επανέλαβε ότι είχε ήδη ζητήσει από την αστυνομία «λεπτομερείς μελέτες» για ενίσχυση της ασφάλειας και ότι οι συστάσεις θα εφαρμοστούν.Ωστόσο, τα συνδικάτα επιμένουν ότι τα τεχνικά προβλήματα και ηδεν έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια. Ο αριθμός των φρουρών έχει μειωθεί από 994 το 2014 σε 856 το 2023.«Όλο το σύστημα επιτήρησης του μουσείου είναι σήμερα ξεπερασμένο», είπε ο Αλέξι Φρις, της CFDT. «Δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό ούτε για την επιτήρηση, ούτε για την εκκένωση σε περίπτωση κινδύνου», πρόσθεσε.Το υπουργείο Πολιτισμού παραδέχεται ότι η ασφάλεια είναι παρωχημένη, σημειώνοντας ότι γίνονται εργασίες αναβάθμισης όλων των αιθουσών με νέες κάμερες και ψηφιακά συστήματα, έργο που περιλαμβάνει 450 χιλιόμετρα καλωδίων, κάτι που απαιτεί χρόνο και χρήμα.Πολλοί ειδικοί πάντως σημειώνουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να προστατευθεί ένα μεσαιωνικό παλάτι που μετατράπηκε σε μουσείο, καθώς δεν έχει σχεδιαστεί για να στεγάζει δεκάδες χιλιάδες έργα τέχνης και σχεδόν εννέα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.«Τοδεν χτίστηκε με εμμονή στην ασφάλεια», είπε ο πρώην επικεφαλής της εγκληματολογικής υπηρεσίας του Παρισιού,και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα «παλιό κτίριο, με αμέτρητους ανθρώπους να περνούν καθημερινά από διαφορετικά σημεία και με διαφορετικές αρμοδιότητες».Οι ληστές, σημείωσε ο Ράπλεϊ, εφάρμοσαν μια «αντίστροφη στρατηγική», καθώς πραγματοποίησαν τη ληστεία στο φως της ημέρας. Κι αυτό επειδή συνήθως επιτίθενται τη νύχτα, καθώς θεωρούν ότι η ασφάλεια είναι πιο χαλαρή. Αντίθετα, σε αυτήν την περίπτωση, κατάφεραν να διαφύγουν μέσα στην πρωινή κίνηση.«Μέρα μεσημέρι μπορείς να χαθείς πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι στις 4:30 το πρωί, που ξεχωρίζεις σαν καρφί», πρόσθεσε.