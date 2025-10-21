Στα 88 εκατ. ευρώ η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο - Δεν θα κερδίσουν το ποσό αν τα λιώσουν, λέει η εισαγγελέας

Το κολιέ έχει 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια.

Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα στο συγκεκριμένο σετ οφείλεται στα ζαφείρια Κεϋλάνης.

Η συγκεκριμένη καρφίτσα φιόγκος έχει 2.634 διαμάντια και αγοράστηκε από το μουσείο του Λούβρου

για 6,72 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από την απόκτησή του το 2008, βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή στις ΗΠΑ.