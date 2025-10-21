Στα 88 εκατ. ευρώ η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο - Δεν θα κερδίσουν το ποσό αν τα λιώσουν, λέει η εισαγγελέας
Στα 88 εκατ. ευρώ η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο - Δεν θα κερδίσουν το ποσό αν τα λιώσουν, λέει η εισαγγελέας

Δύο ημέρες μετά τη ληστεία, η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τους τέσσερις δράστες που διέφυγαν με οκτώ κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας

Η διάρρηξη της Κυριακής στο Λούβρο αποτιμήθηκε από το μουσείο την Τρίτη στα 88 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκό.

«Η ζημιά εκτιμήθηκε από τον επιμελητή του Λούβρου σε 88 εκατομμύρια ευρώ», ένα «εξαιρετικά εντυπωσιακό» ποσό. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το ποσό δεν συγκρίνεται με την ιστορική ζημιά που προκλήθηκε, όπως είπε στο RTL, διευκρινίζοντας ότι οι δράστες «δεν θα κερδίσουν» αυτό το ποσό «αν είχαν την πολύ κακή ιδέα να λιώσουν τα κοσμήματα», σύμφωνα με την Le Parisien.

«Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα το σκεφτούν και δεν θα καταστρέψουν αυτά τα κοσμήματα χωρίς λόγο», πρόσθεσε η εισαγγελέας. Η Μπεκούα επιβεβαίωσε τον αριθμό των «τεσσάρων ατόμων που αναγνωρίστηκαν ως παρόντα στο σημείο», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχαν συνεργούς που τους βοήθησαν.

H Λορ Μπεκό είπε επίσης πως «αναμένει με ενδιαφέρον να μάθει, εάν, σύμφωνα με την αστυνομική ορολογία, τα αποτυπώματα που βρέθηκαν "θα αντιστοιχίσουν σε κάποιον ή όχι": Αυτή τη στιγμή γίνονται αναλύσεις».

Η εισαγγελέας ανέφερε επίσης πως το αναβατόριο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της κλοπής οι κακοποιοί το πήραν μέσω «μιας ψευτο-ενοικίασης για μια υποτιθέμενη μετακόμιση».

«Όταν ένα από τους υπαλλήλους αυτής της επιχείρησης παρουσιάστηκε στο σημείο της μετακόμισης, βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο απειλητικούς άνδρες, που ωστόσο δεν έκαναν εναντίον του καμία χρήση βίας», συμπλήρωσε η εισαγγελέας, επικαλούμενη μια κατάθεση μήνυσης.

Σύμφωνα με την ίδια, εκτός από τους ανακριτές της εξειδικευμένης ομάδας Jirs της εισαγγελίας του Παρισιού, που διευθύνουν τις έρευνες, «περίπου 100» ερευνητές έχουν κινητοποιηθεί στο Παρίσι για την υπόθεση.

Δύο ημέρες μετά τη ληστεία, η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τους τέσσερις δράστες που διέφυγαν με οκτώ κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας. Η διάρρηξη εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του μεγαλύτερου μουσείου στον κόσμο.
Τα κοσμήματα 

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού είχε δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα με τα κοσμήματα που είχαν κλέψει οι δράστες μέσα σε επτά λεπτά:

Η τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς: 

louvre__6_
Το κολιέ από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς:

louvre__7_
Σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνσς:

louvre__1_
Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα στο συγκεκριμένο σετ οφείλεται στα ζαφείρια Κεϋλάνης. 

Το σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας:

louvre__2_
Το κολιέ έχει 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια.

Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της Μαρίας Λουίζας:
Καρφίτσα γνωστή ως καρφίτσα-λειψανοθήκη: 

Τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας:

louvre__4_
Καρφίτσα φιόγκος της αυτοκράτειρας Ευγενίας:

louvre__5_
Η συγκεκριμένη καρφίτσα φιόγκος έχει 2.634 διαμάντια και αγοράστηκε από το μουσείο του Λούβρου για 6,72 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από την απόκτησή του το 2008, βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή στις ΗΠΑ.

