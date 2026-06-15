Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Οι βουλευτές στην Ουγγαρία εισάγουν το όριο της θητείας του πρωθυπουργού στο Σύνταγμα
Οι βουλευτές στην Ουγγαρία εισάγουν το όριο της θητείας του πρωθυπουργού στο Σύνταγμα
Με τον τρόπο αυτό εμποδίζουν την επιστροφή του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν
Οι Ούγγροι βουλευτές ψήφισαν σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία την εισαγωγή στο Σύνταγμα το όριο των οκτώ ετών για τη θητεία των πρωθυπουργών, εμποδίζοντας την επιστροφή του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν.
Το κείμενο, που ήταν μια από τις υποσχέσεις της προεκλογικής εκστρατείας του συντηρητικού ευρωπαϊστή Πέτερ Μάγιαρ, υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο με 135 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 6 αποχές.
Parliament set to limit prime ministerial terms today; Orbán may never again serve as prime minister https://t.co/JES0hFSe5B Click to read more #hungary #dailynewshungary— Daily News Hungary (@DNewsHungary) June 15, 2026
Το κείμενο, που ήταν μια από τις υποσχέσεις της προεκλογικής εκστρατείας του συντηρητικού ευρωπαϊστή Πέτερ Μάγιαρ, υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο με 135 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 6 αποχές.
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