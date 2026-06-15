Οι βουλευτές στην Ουγγαρία εισάγουν το όριο της θητείας του πρωθυπουργού στο Σύνταγμα
ΚΟΣΜΟΣ
Ουγγαρία Βίκτορ Όρμπαν βουλευτές

Οι βουλευτές στην Ουγγαρία εισάγουν το όριο της θητείας του πρωθυπουργού στο Σύνταγμα

Με τον τρόπο αυτό εμποδίζουν την επιστροφή του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν

Οι βουλευτές στην Ουγγαρία εισάγουν το όριο της θητείας του πρωθυπουργού στο Σύνταγμα
Οι Ούγγροι βουλευτές ψήφισαν σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία την εισαγωγή στο Σύνταγμα το όριο των οκτώ ετών για τη θητεία των πρωθυπουργών, εμποδίζοντας την επιστροφή του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν.



Το κείμενο, που ήταν μια από τις υποσχέσεις της προεκλογικής εκστρατείας του συντηρητικού ευρωπαϊστή Πέτερ Μάγιαρ, υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο με 135 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 6 αποχές.

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