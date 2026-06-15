Οι βουλευτές στην Ουγγαρία εισάγουν το όριο της θητείας του πρωθυπουργού στο Σύνταγμα

Parliament set to limit prime ministerial terms today; Orbán may never again serve as prime minister https://t.co/JES0hFSe5B Click to read more #hungary #dailynewshungary — Daily News Hungary (@DNewsHungary) June 15, 2026

Οι Ούγγροι βουλευτές ψήφισαν σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία την εισαγωγή στο Σύνταγμα το όριο των οκτώ ετών για τη θητεία των πρωθυπουργών, εμποδίζοντας την επιστροφή του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν.Το κείμενο, που ήταν μια από τις υποσχέσεις της προεκλογικής εκστρατείας του συντηρητικού ευρωπαϊστή Πέτερ Μάγιαρ, υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο με 135 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 6 αποχές.