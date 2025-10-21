Το «προφητικό» βίντεο Ελληνίδας με τα βασιλικά κοσμήματα στο μουσείο του Λούβρου: Θα μας το πάρουν, κοιτάνε και άλλοι
Το «προφητικό» βίντεο Ελληνίδας με τα βασιλικά κοσμήματα στο μουσείο του Λούβρου: Θα μας το πάρουν, κοιτάνε και άλλοι
Το βίντεο που έγινε viral, δείχνει την νεαρή να θαυμάζει τη βιτρίνα με την τιάρα, το κολιέ και τα σκουλαρίκια με τα χαρακτηριστικά μπλε ζαφείρια που φορούσαν οι βασίλισσες Μαρία Αμαλία και Ορτάνς
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των θρασύτατων δραστών που με ένα αναβατόριο, τροχό και φορώντας κίτρινα γιλέκα άρπαξαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το μουσείο του Λούβρου. Ενώ η γαλλική κοινή γνώμη παρακολουθεί τις εξελίξεις και δημοσίως θίγεται το θέμα της ελλιπούς ασφάλειας στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα χιουμοριστικό βίντεο με Ελληνίδα τουρίστρια να βιντεοσκοπεί τα κλοπιμαία και να ζητά από τον σύντροφό της να της τα πάρει.
Το βίντεο που έγινε viral, δείχνει την νεαρή να θαυμάζει τη βιτρίνα με την τιάρα, το κολιέ και τα σκουλαρίκια με τα χαρακτηριστικά μπλε ζαφείρια που φορούσαν οι βασίλισσες Μαρία Αμαλία και Ορτάνς.
«Θα μου το πάρεις; Αυτό θέλω» λέει η νεαρή στον σύντροφό της και κάνει zoom στην τιάρα. «Θα μας το πάρουν κοιτάνε και άλλοι», συμπληρώνει. Η γυναίκα δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok με σχόλιο «ρε σύμπαν σε αυτό βρήκες να ακούσεις;». Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 600.000 προβολές με την νεαρή να λέει: «παιδιά, εγώ απλώς αστειεύτηκα».
Το βίντεο που έγινε viral, δείχνει την νεαρή να θαυμάζει τη βιτρίνα με την τιάρα, το κολιέ και τα σκουλαρίκια με τα χαρακτηριστικά μπλε ζαφείρια που φορούσαν οι βασίλισσες Μαρία Αμαλία και Ορτάνς.
«Θα μου το πάρεις; Αυτό θέλω» λέει η νεαρή στον σύντροφό της και κάνει zoom στην τιάρα. «Θα μας το πάρουν κοιτάνε και άλλοι», συμπληρώνει. Η γυναίκα δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok με σχόλιο «ρε σύμπαν σε αυτό βρήκες να ακούσεις;». Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 600.000 προβολές με την νεαρή να λέει: «παιδιά, εγώ απλώς αστειεύτηκα».
@michaela_diakantoni
Ρε σύμπαν σε αυτό βρήκες να ακούσεις ;; #fyp #louvre #paris #stolen♬ πρωτότυπος ήχος - Michaela Diakantoni
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» ισχυρίστηκε στην αστυνομία ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Γεωργία Καλτσή για το ατύχημά της: Λιώναμε, το αυτοκίνητο είχε φτάσει στους 700 βαθμούς, καιγόμουν ζωντανή
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
«Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» ισχυρίστηκε στην αστυνομία ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Γεωργία Καλτσή για το ατύχημά της: Λιώναμε, το αυτοκίνητο είχε φτάσει στους 700 βαθμούς, καιγόμουν ζωντανή
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα