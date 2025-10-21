Το «προφητικό» βίντεο Ελληνίδας με τα βασιλικά κοσμήματα στο μουσείο του Λούβρου: Θα μας το πάρουν, κοιτάνε και άλλοι

Το βίντεο που έγινε viral, δείχνει την νεαρή να θαυμάζει τη βιτρίνα με την τιάρα, το κολιέ και τα σκουλαρίκια με τα χαρακτηριστικά μπλε ζαφείρια που φορούσαν οι βασίλισσες Μαρία Αμαλία και Ορτάνς