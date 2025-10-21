Το «προφητικό» βίντεο Ελληνίδας με τα βασιλικά κοσμήματα στο μουσείο του Λούβρου: Θα μας το πάρουν, κοιτάνε και άλλοι
Το βίντεο που έγινε viral, δείχνει την νεαρή να θαυμάζει τη βιτρίνα με την τιάρα, το κολιέ και τα σκουλαρίκια με τα χαρακτηριστικά μπλε ζαφείρια που φορούσαν οι βασίλισσες Μαρία Αμαλία και Ορτάνς

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των θρασύτατων δραστών που με ένα αναβατόριο, τροχό και φορώντας κίτρινα γιλέκα άρπαξαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το μουσείο του Λούβρου. Ενώ η γαλλική κοινή γνώμη παρακολουθεί τις εξελίξεις και δημοσίως θίγεται το θέμα της ελλιπούς ασφάλειας στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα χιουμοριστικό βίντεο με Ελληνίδα τουρίστρια να βιντεοσκοπεί τα κλοπιμαία και να ζητά από τον σύντροφό της να της τα πάρει.

Το βίντεο που έγινε viral, δείχνει την νεαρή να θαυμάζει τη βιτρίνα με την τιάρα, το κολιέ και τα σκουλαρίκια με τα χαρακτηριστικά μπλε ζαφείρια που φορούσαν οι βασίλισσες Μαρία Αμαλία και Ορτάνς.

«Θα μου το πάρεις; Αυτό θέλω» λέει η νεαρή στον σύντροφό της και κάνει zoom στην τιάρα. «Θα μας το πάρουν κοιτάνε και άλλοι», συμπληρώνει. Η γυναίκα δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok με σχόλιο «ρε σύμπαν σε αυτό βρήκες να ακούσεις;». Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 600.000 προβολές με την νεαρή να λέει: «παιδιά, εγώ απλώς αστειεύτηκα».

