Δώδεκα ισραηλινές εταιρείες αποκλείστηκαν από την αμυντική έκθεση Eurosatory στη Γαλλία

Μια τεχνολογία προστατεύει το αεροσκάφος του προέδρου Μακρόν και τα περισσότερα αεροσκάφη ηγετών σε όλον τον κόσμο, σήμερα όμως δεν επιτρέπεται να παρουσιαστεί, δήλωσε ενοχλημένος ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γαλλία