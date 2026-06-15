Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Φοιτητές αποχώρησαν μαζικά από την ομιλία του CEO της Google, γιατί η εταιρεία συνεργάστηκε με την ICE
Φοιτητές αποχώρησαν μαζικά από την ομιλία του CEO της Google, γιατί η εταιρεία συνεργάστηκε με την ICE
Διαμαρτύρονταν για τη συνεργασία της εταιρείας με την ICE που αναζητά παράνομους μετανάστες
Πολλές δεκάδες φοιτητές αποχώρησαν από την τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ ακριβώς τη στιγμή που άρχιζε η ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου της Google Σουντάρ Πιτσάι.
Η διαμαρτυρία τους αφορούσε τη συνεργασία του Google με την υπηρεσία ICE που κυνηγά παράνομους μετανάστες.
Σε ένα πλακάτ αναγραφόταν «Η ICE κατασκοπεύει με την τεχνητή νοημοσύνη της Google». Κάποιοι, μάλιστα, κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης.
Δείτε βίντεο:
Υπολογίζεται ότι αποχώρησαν περί τους 200 φοιτητές και φοιτήτριες.
Ο Πιτσάι απέφυγε να αναφερθεί στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης ενώ φάνηκε να αστειεύεται για τις διαμαρτυρίες. «Ο κόσμος πίστευε ότι θα ήταν πραγματικά δύσκολο για μένα, αλλά, τελικά, είναι τα δύο τελευταία γράμματα του επωνύμου μου (Pichai)», είπε.
Είναι πολύ συνηθισμένο ένα επιφανές πρόσωπο να εκφωνεί ομιλίες σε αποφοίτους πανεπιστημίων για να τους δώσει συμβουλές για την επαγγελματική ζωή τους που αρχίζει, αλλά και για τη ζωή γενικότερα.
Δείτε την ομιλία του Πιτσάι:
Η διαμαρτυρία τους αφορούσε τη συνεργασία του Google με την υπηρεσία ICE που κυνηγά παράνομους μετανάστες.
Σε ένα πλακάτ αναγραφόταν «Η ICE κατασκοπεύει με την τεχνητή νοημοσύνη της Google». Κάποιοι, μάλιστα, κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης.
Δείτε βίντεο:
Υπολογίζεται ότι αποχώρησαν περί τους 200 φοιτητές και φοιτήτριες.
Ο Πιτσάι απέφυγε να αναφερθεί στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης ενώ φάνηκε να αστειεύεται για τις διαμαρτυρίες. «Ο κόσμος πίστευε ότι θα ήταν πραγματικά δύσκολο για μένα, αλλά, τελικά, είναι τα δύο τελευταία γράμματα του επωνύμου μου (Pichai)», είπε.
Είναι πολύ συνηθισμένο ένα επιφανές πρόσωπο να εκφωνεί ομιλίες σε αποφοίτους πανεπιστημίων για να τους δώσει συμβουλές για την επαγγελματική ζωή τους που αρχίζει, αλλά και για τη ζωή γενικότερα.
Δείτε την ομιλία του Πιτσάι:
Δεν είναι η πρώτη διαμαρτυρία σε πανεπιστήμια ενάντια σε ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου, γράφει το BBC. Συνήθως επικεντρώνονται στις χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και στις ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας.
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ, αποδοκιμάστηκε από τους φοιτητές καθώς μιλούσε για την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου της Αριζόνα τον Μάιο, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ανησυχία για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας.
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ, αποδοκιμάστηκε από τους φοιτητές καθώς μιλούσε για την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου της Αριζόνα τον Μάιο, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ανησυχία για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας.
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