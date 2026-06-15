Η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι διεθνές υποθαλάσσιο καλώδιο έγινε στόχος «πράξης δολιοφθοράς»
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τηλεπικοινωνιακό καλώδιο Υποθαλάσσιο καλώδιο Συρία Αίγυπτος Διαδίκτυο

Η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι διεθνές υποθαλάσσιο καλώδιο έγινε στόχος «πράξης δολιοφθοράς»

Η Syrian Telecom δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ότι η συντήρηση του καλωδίου και η πλήρης επαναφορά των υπηρεσιών θα χρειαστούν χρόνο

Η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι διεθνές υποθαλάσσιο καλώδιο έγινε στόχος «πράξης δολιοφθοράς»
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Ο κρατικός τηλεπικοινωνιακός φορέας της Συρίας ανέφερε ότι ένα διεθνές υποθαλάσσιο καλώδιο μεταξύ της πόλης Ταρτούς και της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο έγινε στόχος «πράξης δολιοφθοράς», με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους χρήστες σε ολόκληρη τη Συρία.



Η Syrian Telecom δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ότι η συντήρηση του καλωδίου και η πλήρης επαναφορά των υπηρεσιών θα χρειαστούν χρόνο, προσθέτοντας ότι το περιστατικό δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από αυτό που χαρακτήρισε ως «συστηματική εκστρατεία δολιοφθοράς» που στοχεύει τις υποδομές της χώρας.
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