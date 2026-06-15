Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι διεθνές υποθαλάσσιο καλώδιο έγινε στόχος «πράξης δολιοφθοράς»
Η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι διεθνές υποθαλάσσιο καλώδιο έγινε στόχος «πράξης δολιοφθοράς»
Η Syrian Telecom δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ότι η συντήρηση του καλωδίου και η πλήρης επαναφορά των υπηρεσιών θα χρειαστούν χρόνο
Ο κρατικός τηλεπικοινωνιακός φορέας της Συρίας ανέφερε ότι ένα διεθνές υποθαλάσσιο καλώδιο μεταξύ της πόλης Ταρτούς και της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο έγινε στόχος «πράξης δολιοφθοράς», με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους χρήστες σε ολόκληρη τη Συρία.
Η Syrian Telecom δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ότι η συντήρηση του καλωδίου και η πλήρης επαναφορά των υπηρεσιών θα χρειαστούν χρόνο, προσθέτοντας ότι το περιστατικό δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από αυτό που χαρακτήρισε ως «συστηματική εκστρατεία δολιοφθοράς» που στοχεύει τις υποδομές της χώρας.
"الاتصالات" السورية: تأثر خدمات الإنترنت بعد تخريب الكابل البحري#العربية_Business https://t.co/yZKRdSXu3Y— العربية (@AlArabiya) June 15, 2026
Η Syrian Telecom δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ότι η συντήρηση του καλωδίου και η πλήρης επαναφορά των υπηρεσιών θα χρειαστούν χρόνο, προσθέτοντας ότι το περιστατικό δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από αυτό που χαρακτήρισε ως «συστηματική εκστρατεία δολιοφθοράς» που στοχεύει τις υποδομές της χώρας.
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