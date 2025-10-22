Μητσοτάκης: Η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη εμπεδώνει το προφανές - Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία

Παρακολούθημα της Κωνσταντοπούλου το ΠΑΣΟΚ

Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας

Εκλογές το 2027 - Δεν συζητώ αλλαγή του εκλογικού νόμου

Επικίνδυνη η αμφισβήτηση των αποφάσεων της δικαιοσύνης

Μείζον πρόβλημα η ακρίβεια

Δεν θα κάνω πίσω ούτε πόντο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η αλλαγή του άρθρου 86

Δεν αφορούν τη ΝΔ τα υπό ίδρυση κόμματα

Όσον αφορά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και την απουσία από τη συζήτηση του Νίκου Δένδια είπε ότι «θα πρέπει να σταθούμε στο αυτονόητο της διάταξης, την ανάγκη της προστασίας ενός χώρου εθνικής μνήμης. Δεν νομίζω ότι η συζήτηση αυτή θα γινόταν σε άλλη χώρα. Τα σέβεται η κοινωνία χωρίς να χρειάζεται ρύθμιση. Στα πλαίσια της ελληνικής ιδιαιτερότητας δεν το πετύχαμε και φέραμε ρύθμιση που εμπεδώνει το προφανές και την κανονικότητα». Πρόσθεσε ότι είναι το προφανές ότι το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία ενός χώρου ιερού: «Έναν τέτοιο χώρο έχουμε στην πατρίδα μας. Δεν έχουμε δεύτερο. Ενώ ο καθένας μπορεί να διαδηλώνει και να διαμαρτύρεται με όποιον τρόπο επιθυμεί στα πλαίσια του νόμου οπουδήποτε αλλού»«Δεν μας άρεσε η εικόνα που βλέπαμε μέχρι σήμερα. Σε αυτό συμφωνεί η σιωπηρή πλειοψηφία. Ο υπουργός Άμυνας με τον οποίο επικοινώνησα πριν την τροπολογία, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία, τη συνυπέγραψε και η αρμοδιότητα περνάει στο ΥΠΕΘΑ» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας ότι και άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν και ότι δεν είθισται πάντα να παρίστανται όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί.«Γιατί να μονοπωλεί το μνημείο αυτό τη διαμαρτυρία; Αυτή είναι μια προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού από κάποιους για να πετύχουν μια προσπάθεια αναταραχής. Το ζήτημα εγείρει και πολιτικά ζητήματα για το πώς χώροι όπως η Αριστερά οικειοποιούνται τον δημόσιο χώρο. Δεν στεκόμαστε απέναντι σε κανένα γονέα για τα Τέμπη. Η εργαλειοποίηση φαίνεται και στη συνωμοσία του ξυλολίου. Αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί δεν απαντήσαμε επαρκώς» είπε ακόμα ο πρωθυπουργός.Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του κ. Χρυσοχοΐδη αλλά και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και ερωτηθείς αν πρέπει να φτιαχτεί ένα μνημείο με τα ονόματα σε κάποιο άλλο σημείο, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «υπάρχει μνημείο. Να δώσω κι ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα λιτό μνημείο για τους νεκρούς της Marfin. Η εξωκοινοβουλευτική αριστερά το έχει σπάσει πολλές φορές. Το ξαναφτιάχνουμε, η κυβέρνηση κι ο δήμος, ως οφείλουμε. Υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στην Τεχνόπολη. Γιατί δεν πηγαίνει κανείς εκεί; Διότι ο σκοπός όλης της προσπάθειας δεν ήταν η ανάδειξη της τραγωδίας των Τεμπών αυτοτελώς. Είναι η προσπάθεια δημιουργίας μιας συνθήκης πολιτικής αναταραχής. Γι' αυτό και επιλέχθηκε αυτός ο χώρος. Εάν ο δήμος της Αθήνας θέλει να φτιάξει ένα μνημείο κάπου αλλού έχει τη δυνατότητα να το κάνει και φαντάζομαι ότι θα είχε και ευρύτερη στήριξη. Αυτό που λέμε είναι "όχι εκεί". Οπουδήποτε αλλού αλλά όχι εκεί γιατί αυτός ο χώρος έχει μία ιερότητα».Θύμισε, στο πλαίσιο αυτό, ότι «σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη. Χρειαστήκαμε 51 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση για το αυτονόητο έχοντας μαζί της τη σιωπηρή πλειοψηφία των καθηγητών και μαθητών που δεν θέλουν τα πανεπιστήμια να είναι χώρος καταλήψεων. Οι πρυτάνεις πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και όσοι δεν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις. Η Ελλάδα ανακτά σταδιακά την επιστροφή στην κανονικότητα».Ερωτηθείς για το αν θα εφαρμοστεί η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο κ. Μητσοτάκης αρχικά παρατήρησε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον οποίο επικαλέστηκε στη δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας, πρέπει να μένει μακριά από την πολιτική συζήτηση και πρόσθεσε ότι «εγώ αυτό που αναμένω είναι να έρθει πολύ σύντομα με πρόταση ανάδειξης του μνημείου. Είπαμε από την αρχή ότι σκοπός μας δεν είναι να προκαλέσουμε ή να σβήσουμε τα ονομάτα. Τραβάμε μια γραμμή με το παρελθόν και αναμένω την πρόταση του ΥΠΕΘΑ που θα μπορούσε να είναι ευκαιρία ευρύτερης συνεννόησης»Όπως είπε, «από την Αριστερά δεν περίμενα κάτι άλλο γιατί νομίζει ότι μπορεί να προσαρμόζει τους νόμους του κράτους στον δικό της βολονταρισμό. Η δεξιά και η άκρα δεξιά που ήταν χθες; Ο κ. Βελόπουλος απουσίαζε χθες γιατί πώς θα μπορούσε να συνδυάσει την υπεράσπιση του μνημείου με τη θεωρία του ξυλολίου που πρώτος ανέπτυξε και στήριξε» ενώ σε νέα ερώτηση για τον Νίκο Δένδια απάντησε «κακώς εμπλέκεται το ζήτημα αυτό σε κάποια ενδεχόμενη κυβερνητική διαφωνία, εγώ επικοινώνησα με τον υπ. Άμυνας, δεν εξέφρασε διαφωνία, το συζητήσαμε και για μένα το θέμα έχει λήξει».Όσον αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, αφού υπενθύμισε ότι «με το ΠΑΣΟΚ βρεθήκαμε στην πλατεία Συντάγματος για το "μένουμε Ευρώπη", και τώρα με μια ακατανόητη ομιλία ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει να γίνεται ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ που ήταν μαζί μας για να μείνουμε στην Ευρώπη έχει γίνει παρακολούθημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αυτό είναι θλιβερό».Διαμηνύοντας, επίσης, ότι «ακούω την έκκληση να τρέξουμε πιο γρήγορα και να κάνουμε την Ελλάδα Ευρώπη παντού» ο πρωθυπουργός είπε «θα αξιοποιήσω πλήρως τους 18 μήνες μέχρι τις εκλογές του 2027 για να επιταχύνουμε το πρόγραμμά μας» ενώ με αφορμή τα εγκαίνια στο Ωνάσειο το μεσημέρι της Τρίτης, είπε«θα θέλαμε να πάμε πιο γρήγορα, ναι; Έχουμε αντιστάσεις; Ναι. Δεν θα πάω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο αλλά θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας».«Στην πολιτική δεν μπορείς να είσαι αρεστός σε όλους. Η πολιτική περνάει μέσα από συγκρούσεις. Δεν είναι εύκολο να είμαι το αλεξικέραυνο όσων διαφωνούν με την κυβέρνηση αλλά αυτός είναι ο ρόλος μου και δεν θα κάνω πίσω. Θα ακούσω πάντα τους πολιτικούς αντιπάλους αν υπάρχει πρόταση για σύνθεση».Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός απάντησε αφενός ότι «άρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο κ. Ανδρουλάκης» και αφετέρου ότι «ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από τη Βουλή και αυτό μου έκανε εντύπωση. Θα μπορούσε χθες να είναι στη Βουλή και να μην κάνει αναρτήσεις στα social media. Εως ότου επιλέξει να αναλάβει πρωτοβουλίες δεν είμαι διατεθειμένος να σχολιάζω»Παράλληλα επανέλαβε ότι «δεν κάνω συζητήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου αλλά θέλω να θυμίσω ότι στις εκλογές του 2023 περάσαμε μέσα από τη βάσανο των διπλών εκλογών επειδή ο κ. Τσίπρας επέλεξε την απλή αναλογική. Αν ο νόμος της ενισχυμένης αναλογικής είχε εφαρμοστεί στα ποσοστά τον Μάιο του 2023 θα είχαμε 5 κόμματα στη Βουλή».«Ακούω σοβαρούς ανθρώπους ότι η Ελλάδα έχει χώρα διακυβερνησιμότητας. Όχι η αντιπολίτευση έχει πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει σταθερή κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές του 2027. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία, ένα κοινοβούλιο στα τρια και ένας πρόεδρος που δεν μπορεί να επιβάλει τις απόψεις του, στη Γερμανία μια εύθραστη κυβέρνηση συνεργασίας, στην Αγγλία έναν πρωθυπουργό που είναι πίσω 10 μονάδες. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προηγείται με υπερδιπλάσιο σκορ του δεύτερου κόμματος. Δεν είμαστε πίσω από το πρώτο κόμμα. Κάντε μια αναζήτηση των δημοσκοπικών ποσοστών που έπαιρνε η ΝΔ 3 μήνες πριν τις εκλογές του 2023 και τελικά πήραμε 41%. Η κυβέρνηση οφείλει να είναι όλων των Ελλήνων αν και δεν εκλέγεται από όλους τους Έλληνες. Μια χαρά κυβερνάει η κυβέρνηση, έχει κανένα πρόβλημα να ψηφίζει νομοσχέδια και να εφαρμόζει την πολιτική της θα πω στον κ. Βενιζέλο. Αν πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος γιατί δεν βγαίνει να το πει. Εγώ δεν το πιστεύω. Όσοι μιλούν για δήθεν θεσμική κρίση ας δουν την πραγματικότητα» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.Δοθείσης της αφορμής επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι «οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 202» τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει στρατηγική της ΝΔ για δύο εκλογές. Η ΝΔ διεκδικεί αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Ένα από τα διλήμματα που θα τεθούν στην κάλπη είναι ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα αναλάβει την ευθύνη να ηγηθεί της Ευρώπης το β εξάμηνο του 2027 όταν η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ. Ξέρω πολύ καλά πώς μας κοίταζαν στους διαδρόμους της ΕΕ. Προφανώς είναι σημαντική η σταθερότητα στη διακυβέρνηση»Όσον αφορά τη δικαιοσύνη και την τραγωδία των Τεμπών, ο πρωθυπουργός είπε ότι «όσοι ρίχνουν νερό στον μύλο αμφισβήτησης της δικαιοσύνης κάνουν μεγάλο λάθος. Υπάρχει ζήτημα με τη Δικαιοσύνη; Ναι και αφορά την καθυστέρηση στην απονομή της. Επικίνδυνη η αμφισβήτηση των αποφάσεων της δικαιοσύνης γιατί είναι ανεξάρτητη. Στην τραγωδία των Τεμπών αναπτύχθηκε ένα μεγάλο ψέμα. Δεν μπορώ να βάλω φίμωτρο στον οποιονδήποτε αλλά μπορώ να αναδείξω ότι μια τέτοια αντιπαράθεση είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Δεν θεωρώ ότι τέτοιες φωνές έχουν μεγάλο ακροατήριο. Εγώ θα απευθύνομαι στους σκεπτόμενους πολίτες που ακούν τον συγκροτημένο λόγο και όχι τα συνθήματα».«Όταν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας λέει δυσκολεύεται από την ακρίβεια εμείς πρέπει να τον ακούσουμε. Για μένα αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Ποιο είναι το πρόβλημα; Μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών στα χρόνια μετά τον Covid. Στην Ελλάδα μας βρήκε μετά από μια 10ετη κρίση. Έχουν ενισχυθεί τα εισοδήματα; Ναι. Αν είσαι στο νοίκι έχεις μεγάλο πρόβλημα; Ναι. Εάν υπήρχε μια μαγική λύση πρώτος εγώ θα την είχα υιοθετήσει. Η επιτυχίας της οικονομίας και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕθ έχουν αντανάκλαση στα οικονομικά του νοικοκυριού; Η απάντηση είναι ναι και θα την δουν από την 1η Ιανουαρίου. Τον Ιανουάριο θα δει σημαντική αύξηση του πραγματικού μισθού και αυτό είναι ένα πρώτο ανάχωμα στην ακρίβεια» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην «σημαντική πρωτοβουλία του ΥΠΑΝ για πάνω από 2.000 κωδικούς με μείωση έως 35%. Οι έλεγχοι είναι αυξημένοι και τα πρόστιμα μπαίνουν. Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε εκσυγχρονισμό του e-katanalotis που να επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν τα προϊόντα και να επιλέγουν την καλύτερη τιμή. 30 Νοεμβρίου θα δει ο πολίτης επιστροφή ενοικίου που ισοδυναμεί με το 1/12. Τώρα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση για να δηλωθούν τα ενοίκια και εγώ είμαι έτοιμος αν συμβεί αυτό να προχωρήσω σε νέα μείωση φορολογίας για τα ενοίκια».«Έχουμε πολλά περισσότερα κίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αλλά χρειαζόμαστε ακόμα πιο αυστηρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Όταν είσαι στην ευχάριστη θέση να μοιράσεις μέρισμα πρέπει να δεις ποιοι ωφελούνται και πού χρειάζεται να στραφείς. Ακούω μια σχετικά δικαιολογημένη γκρίνια από μικρομεσαίους επαγγελματίες. Έχουμε ήδη καλύψει ένα μέρος του κενού ΦΠΑ και αυτό μας επιτρέπει να δώσουμε 2 δισ. ευρώ. Η μείωση φόρων που ανακοινώσαμε από τη ΔΕΘ σημαίνει αύξηση μισθών» πρόσθεσε.Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός είπε ότι «είναι ένα εξαιρετικά δυσεπίλυτο πρόβλημα. Τώρα που κόψαμε τον γόρδιο δεσμό ανακαλύψαμε τη συνθετότητα του προβλήματος γιατί πρέπει να κάνεις μια αλλαγή εν κινήσει συνεχίζοντας τις πληρωμές. Ο γόρδιος δεσμός κόπηκε, η μετάπτωση στην ΑΑΔΕ γίνεται, ζητώ κατανόηση για την καθυστέρηση στις πληρωμές αλλά είναι μεγάλος ο κίνδυνος διακοπής των ευρωπαϊκών κονδυλίων και σίγουρα οι επιτήδειοι δεν θα πάρουν χρήματα. Έχουμε πάρει 22 εκατ. ευρώ και αναμείνατε στο ακουστικό σας για τα επόμενα. Υπήρχαν εγκληματικές οργανώσεις που εκμεταλλεύτηκαν τις κρατικές αδυναμίες. Δεν θα κάνω πίσω ούτε πόντο όποιο κι αν είναι το κόστος. Ο πρωτογενής τομέας δεν θα προχωρήσει αν δεν λυθεί το πρόβλημα αυτό».Ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος και θύμισε αρχικά ότι «από βουλευτής είχα αναλάβει πρωτοβουλία για την αλλαγή του γιατί δεν πιστεύω ότι ο υπουργός πρέπει να έχει κάποια ειδική προστασία. Θα εισηγηθώ μια νέα αλλαγή ώστε να δούμε μια εμπλοκή της δικαιοσύνης σε πρωθύστερο στάδιο ώστε η Βουλή να μην κάνει τον εισαγγελέα. Δεν μπορεί να παραγνωρίζεται από κάποιους ιλουμινάτι του διαδικτύου ότι εγώ είμαι ο μοναδικός που άλλαξα το άρθρο 86 του Συντάγματος».Σημείωσε, επίσης, ότι «δεν υπάρχει κανένα κοινοβουλευτικό σύστημα που να έχει ασυμβίβαστο υπουργού με βουλευτή, τέτοια ισχύουν μόνο σε προεδρικά συστήματα. Θυμίζω ότι ο εκάστοτε πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να φέρει εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Εγώ επικρίθηκα σφόδρα γιατί έφερα τεχνοκράτες αλλά δεν το μετανιώνω».Σε ερώτηση δε για το ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού, χαρακτήρισε «ελληνική ιδιαιτερότητα να μετριώνται κόμματα (σ. που δεν υπάρχουν και το θεωρώ παράξενο. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι κινήσεις δεν αφορούν τον πυρήνα της ΝΔ αλλά την αντιπολίτευση που μπορεί να καταλήξει ακόμα πιο κατακερματισμένη αν προχωρήσουν τέτοιοι σχηματισμοί. Αν η αίσθηση των πολιτών είναι ότι ένα πολιτικό σύστημα δεν τους ακούει, πρέπει να ανασκουμπωθούμε. Ο κακός αντισυστημισμός είναι να τα κάνουμε όλα μαντάρα και να καεί η Βουλή. Αυτός ισοδυναμεί με φασισμό και θα με βρει απέναντι. Αν καταλήξουμε να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση μην έχετε αμφιβολία ότι θα πληρώσουμε τις συνέπειες.»Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία 5Χ5 για την Ανατολική Μεσόγειο λέγοντας ότι «η Ελλάδα ακολουθεί εξωτερική πολιτική που έχει ενισχύσει την εικόνα της Ελλάδας και γι' αυτό δεν φοβόμαστε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Προφανώς υπάρχουν 2 προυποθέσεις: η μια είναι η συμμετοχή της Κύπρου και η δεύτερη ότι το πλαίσιο για να οδηγηθούμε σε αυτή την πολύμερη είναι ο απαρέγκλιτος σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας».