Μόνο δύο πλοία πήραν το ρίσκο να βγουν σήμερα από τα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι τα πλοία «αρχίζουν να βγαίνουν» από τα Στενά τα οποία θα ξανανοίξουν πλήρως μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν