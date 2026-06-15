Δεξαμενόπλοιο ανέφερε επίθεση νοτιοδυτικά του Άντεν της Υεμένης
ΚΟΣΜΟΣ
Υεμένη Δεξαμενόπλοιο

Δεξαμενόπλοιο ανέφερε επίθεση νοτιοδυτικά του Άντεν της Υεμένης

Σύμφωνα με την UKMTO το πλοίο βρισκόταν 111 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν της Υεμένης

Δεξαμενόπλοιο ανέφερε επίθεση νοτιοδυτικά του Άντεν της Υεμένης
Μια μικρή λέμβος πλησίασε ένα δεξαμενόπλοιο και άνοιξε πυρ προς το πλοίο, 111 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν της Υεμένης, δήλωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα, δήλωσε η UKMTO, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.


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