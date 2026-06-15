Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Δεξαμενόπλοιο ανέφερε επίθεση νοτιοδυτικά του Άντεν της Υεμένης
Δεξαμενόπλοιο ανέφερε επίθεση νοτιοδυτικά του Άντεν της Υεμένης
Σύμφωνα με την UKMTO το πλοίο βρισκόταν 111 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν της Υεμένης
Μια μικρή λέμβος πλησίασε ένα δεξαμενόπλοιο και άνοιξε πυρ προς το πλοίο, 111 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν της Υεμένης, δήλωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.
Οι αρχές διεξάγουν έρευνα, δήλωσε η UKMTO, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.
Οι αρχές διεξάγουν έρευνα, δήλωσε η UKMTO, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.
UKMTO has received a report of an incident 111NM southeast of Aden, Yemen.— ConflictLive (@conflict_live) June 15, 2026
A tanker has reported being approached by a small skiff with 4 crew. The crew of the skiff were armed and opened fire on the vessel with an RPG. pic.twitter.com/5fkTMqUccd
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