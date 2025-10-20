Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Νεκρός οδηγός λεωφορείου σε ενέδρα οπαδών μετά από αγώνα μπάσκετ στην Ιταλία
Έχει ξεκινήσει έρευνα για «ανθρωποκτονία από πρόθεση»
Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος οδηγού λεωφορείου που μετέφερε οπαδούς της ομάδας μπάσκετ Πιστόια, ο οποίος φέρεται να χτυπήθηκε θανάσιμα με τούβλο κατά τη διάρκεια επίθεσης από οπαδούς άλλης ομάδας, μετά από αγώνα της δεύτερης κατηγορίας το απόγευμα της Κυριακής.
Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa, ο 65χρονος Ραφαέλε Μαριανέλα, ο οποίος εργαζόταν για την εταιρεία μεταφορών Jimmy Travel, έχασε τη ζωή του όταν το λεωφορείο που μετέφερε τους φίλους της Πιστόια δέχθηκε επίθεση από οπαδούς της Ριέτι Σεμπαστιάνι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα τούβλο εκτοξεύθηκε προς το όχημα, χτυπώντας τον Μαριανέλα, ο οποίος δεν βρισκόταν στο τιμόνι τη στιγμή του περιστατικού αλλά καθόταν στη θέση του συνοδηγού δίπλα στον συνάδελφό του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο A2, λίγο έξω από την κεντρική ιταλική πόλη, καθώς το λεωφορείο αποχωρούσε μετά το τέλος του αγώνα που έληξε με νίκη της Πιστόια με 88-73. Η αστυνομία έχει ήδη ανακρίνει αρκετούς οπαδούς της Ριέτι στο πλαίσιο της έρευνας για τα ακριβή αίτια του θανάτου του οδηγού.
«Πρόκειται για μια σοκαριστική επίθεση. Δεν είναι αποδεκτό να χάνει κάποιος τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο υπουργός Αθλητισμού της Ιταλίας, Αντρέα Αμπόντι. Ο εισαγγελέας της Ριέτι, Πάολο Αυριέμα, δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για «ανθρωποκτονία από πρόθεση». «Έχουν εξεταστεί αρκετοί μάρτυρες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί κανένας πιθανός δράστης» ανέφερε χαρακτηριστικά.
🔵 Caccia ai responsabili dell'assalto al bus dei tifosi del #Pistoia #Basket, ieri sulla superstrada Rieti-Terni: morto il secondo autista, colpito da un mattone che ha infranto il vetro del mezzo. Durante il match, vinto dalla squadra ospite, c'erano stati momenti di tensione pic.twitter.com/uWCrpQdy5o— Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 20, 2025
Un gruppo di tifosi del Rieti ha assaltato il pullman della squadra avversaria del Pistoia Basket. Sassi e mattoni lanciati contro gli autisti, uno di loro, Raffaele Marianella ha perso la vita pic.twitter.com/DmXbam96L5— Tg3 (@Tg3web) October 20, 2025
