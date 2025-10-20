Νεκρός οδηγός λεωφορείου σε ενέδρα οπαδών μετά από αγώνα μπάσκετ στην Ιταλία
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Νεκρός Οδηγός Πούλμαν

Νεκρός οδηγός λεωφορείου σε ενέδρα οπαδών μετά από αγώνα μπάσκετ στην Ιταλία

Έχει ξεκινήσει έρευνα για «ανθρωποκτονία από πρόθεση»

Νεκρός οδηγός λεωφορείου σε ενέδρα οπαδών μετά από αγώνα μπάσκετ στην Ιταλία
Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος οδηγού λεωφορείου που μετέφερε οπαδούς της ομάδας μπάσκετ Πιστόια, ο οποίος φέρεται να χτυπήθηκε θανάσιμα με τούβλο κατά τη διάρκεια επίθεσης από οπαδούς άλλης ομάδας, μετά από αγώνα της δεύτερης κατηγορίας το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa, ο 65χρονος Ραφαέλε Μαριανέλα, ο οποίος εργαζόταν για την εταιρεία μεταφορών Jimmy Travel, έχασε τη ζωή του όταν το λεωφορείο που μετέφερε τους φίλους της Πιστόια δέχθηκε επίθεση από οπαδούς της Ριέτι Σεμπαστιάνι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα τούβλο εκτοξεύθηκε προς το όχημα, χτυπώντας τον Μαριανέλα, ο οποίος δεν βρισκόταν στο τιμόνι τη στιγμή του περιστατικού αλλά καθόταν στη θέση του συνοδηγού δίπλα στον συνάδελφό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο A2, λίγο έξω από την κεντρική ιταλική πόλη, καθώς το λεωφορείο αποχωρούσε μετά το τέλος του αγώνα που έληξε με νίκη της Πιστόια με 88-73. Η αστυνομία έχει ήδη ανακρίνει αρκετούς οπαδούς της Ριέτι στο πλαίσιο της έρευνας για τα ακριβή αίτια του θανάτου του οδηγού.



«Πρόκειται για μια σοκαριστική επίθεση. Δεν είναι αποδεκτό να χάνει κάποιος τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο υπουργός Αθλητισμού της Ιταλίας, Αντρέα Αμπόντι. Ο εισαγγελέας της Ριέτι, Πάολο Αυριέμα, δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για «ανθρωποκτονία από πρόθεση». «Έχουν εξεταστεί αρκετοί μάρτυρες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί κανένας πιθανός δράστης» ανέφερε χαρακτηριστικά.




Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ

Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος

Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης