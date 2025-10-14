Ο ανιψιός του Γιάσερ Αραφάτ επέστρεψε στη Δυτική Όχθη και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει στη διακυβέρνηση της Γάζας



Η διαφθορά

Ο Κούντουα απέφυγε να δώσει διευκρινίσεις για τη «διαφθορά» στην οποία αναφέρθηκε, όμως δήλωσε «κατάπληκτος» για το μέγεθός της. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Παλαιστίνιοι θεωρούν «διεφθαρμένη» την Παλαιστινιακή Αρχή.Ο πολιτικός αναλυτής Χάνι αλ Μάσρι είπε ότι ο Κούντουα θα μπορούσε να παίξει κάποιον ρόλο στη Γάζα αλλά προηγουμένως οι παλαιστινιακές παρατάξεις θα πρέπει να συμφωνήσουν πώς θα προχωρήσουν προς τα εμπρός. «Κανένας άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να παίξει με επιτυχία κάποιον ρόλο χωρίς συναίνεση. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Η σημαντικότερη είναι το Ισραήλ, το οποίο δεν επιθυμεί να επιστρέψει η Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα», σχολίασε.