Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα υποδεχθεί τον Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο
Ο Ουκρανός προεδρος είχε αναγγείλει νωρίτερα χθες πως πρόκειται να μεταβεί αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι θα υποδεχθεί τον Oυκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.
Επί του προεδρικού αεροσκάφους στην πτήση της επιστροφής από τη Μέση Ανατολή, ο Aμερικανός πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι», ερωτηθείς από μια δημοσιογράφο αν θα συναντηθεί την Παρασκευή στην προεδρία.
Ο Ζελένσκι είχε αναγγείλει από τη δική του πλευρά νωρίτερα χθες πως πρόκειται να μεταβεί «αυτή την εβδομάδα» στην Ουάσιγκτον.
Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εκτίμησε ότι η κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στη Γάζα με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει «επιπλέον ελπίδα για την ειρήνη» στην Ουκρανία, όπου ο Αμερικανός ηγέτης φιλοδοξεί επίσης να διαδραματίσει έναν ρόλο μεσολαβητή με τη Μόσχα.
«Όταν επιτυγχάνεται η ειρήνη σε ένα μέρος του κόσμου, αυτό φέρνει μεγαλύτερη ελπίδα για την ειρήνη σε άλλες περιοχές» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Facebook. «Η ηγεσία και η αποφασιστικότητα των παραγόντων της διεθνούς κοινότητας μπορούν μετά βεβαιότητας να λειτουργήσουν υπέρ μας, επίσης στην Ουκρανία» συμπλήρωσε ο ίδιος, αποδίδοντας και χαιρετίζοντας αυτά ακριβώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Ντόναλντ Τραμπ.
