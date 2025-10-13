Αγνώριστοι μετά από δύο χρόνια στα χέρια της Χαμάς oι Ισραηλινοί όμηροι που επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους
Μετά από 738 ημέρες κράτησης στη Γάζα, οι τελευταίοι 20 Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς απελευθερώθηκαν, επιστρέφοντας συγκλονιστικά αλλαγμένοι στην αγκαλιά των οικογενειών τους. Οι εικόνες των επανενώσεων, γεμάτες δάκρυα, αγκαλιές και ανακούφιση, σηματοδότησαν το τέλος μιας εφιαλτικής περιόδου δύο ετών, που ξεκίνησε με την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν.
Η απελευθέρωση των ομήρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που διαμεσολάβησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα που έχει αφήσει πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση.
Σε έντονα φορτισμένο κλίμα, οι οικογένειες που αγωνίζονταν αδιάκοπα για την επιστροφή των αγαπημένων τους υποδέχθηκαν τους επιζώντες. «Μετά από τόσα χρόνια αδιάκοπου πολέμου και ατελείωτου κινδύνου, σήμερα ο ουρανός είναι γαλήνιος, τα όπλα σίγησαν και οι σειρήνες σταμάτησαν», δήλωσε ο Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ, σε μια ιστορική ομιλία.
Ωστόσο, πίσω από τη χαρά της απελευθέρωσης, οι εικόνες των πρώην ομήρων μαρτυρούν τα δεινά της αιχμαλωσίας. Πολλοί εμφανίστηκαν καταπονημένοι, αποστεωμένοι, με χαμένα κιλά και βλέμμα εξαντλημένο. Οι φωτογραφίες τους σε σύγκριση με εκείνες πριν την απαγωγή δείχνουν τη φθορά που προκάλεσαν δύο χρόνια εγκλεισμού στα υπόγεια τούνελ της Χαμάς.
Ο Σέρτζεβ Κάλφον, 27 ετών, επίσης από το φεστιβάλ, κρατήθηκε για μήνες σε τούνελ κάτω από «φρικτές συνθήκες». Η σημερινή του εικόνα, αποστεωμένη και σιωπηλή, δείχνει το βάρος της επιβίωσης.
Ο Αριέλ Κούνιο, που απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ, είχε στείλει το τελευταίο μήνυμα «Ζούμε έναν εφιάλτη». Στις φωτογραφίες από την απελευθέρωση φαίνεται εξαντλημένος, με βαθουλωμένα μάτια.
Ο Εβγιάταρ Ντέιβιντ, 24 ετών, που είχε περιγραφεί από τον αδελφό του ως «σκελετός ανθρώπου», επέστρεψε ζωντανός αλλά εξαιρετικά καταβεβλημένος.
Ο Ματάν Ζανγκαούκε, 25 ετών, απήχθη με την σύντροφό του· μιλώντας παλαιότερα σε βίντεο της Χαμάς είχε αναφέρει έλλειψη τροφής και φαρμάκων.
Άλλοι, όπως οι Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, Μαξίμ Χέρκιν και οι δίδυμοι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, επέστρεψαν συγκινημένοι, αγκαλιάζοντας συγγενείς και στρατιώτες.
Οι ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς, καθώς η οργάνωση ισχυρίζεται ότι «δεν γνωρίζει πού βρίσκονται όλα τα λείψανα», καθώς αρκετά φέρεται να έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια της Γάζας.
Ο Τραμπ, που έφτασε το πρωί στο Ισραήλ, δήλωσε: «Μετά από δύο βασανιστικά χρόνια στο σκοτάδι, είκοσι γενναίοι όμηροι επιστρέφουν στο φως και στις οικογένειές τους».
Ανακοίνωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες ανοικοδόμησης στη Γάζα και επανέλαβε ότι «ο πόλεμος τελείωσε».
Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτσογκ, ανακοίνωσε ότι θα απονείμει στον Τραμπ το Ανώτατο Προεδρικό Μετάλλιο Τιμής, την υψηλότερη πολιτική διάκριση της χώρας. Ο ίδιος υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ γράφοντας:
«Είναι μια όμορφη ημέρα. Μια νέα αρχή».
Στο Τελ Αβίβ, πλήθη πολιτών πανηγύρισαν βλέποντας σε ζωντανή μετάδοση τα ελικόπτερα που μετέφεραν τους απελευθερωμένους. Όπως είπε μια φοιτήτρια, «είναι αδύνατο να συγκρατήσεις τα δάκρυα· δύο χρόνια περιμέναμε αυτή τη στιγμή».
Η ημέρα της απελευθέρωσης θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των Ισραηλινών ως η απαρχή ενός δύσκολου, αλλά ελπιδοφόρου, ταξιδιού προς την επούλωση.
Grab your tissues. Segev Kalfon’s family didn’t know he had survived the October 7 attack until February, when they heard from a released hostage that he was alive.— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 13, 2025
Today, after 738 days in captivity, Segev is finally, finally reunited with his family. 💛 pic.twitter.com/809Ld7N2WW
Captivity survivor Arbel Yehoud, partner of Ariel Cunio:— Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 13, 2025
My Ariel is home, and I am overwhelmed with emotion and joy. For over two years, the hope of holding Ariel again is what sustained and drove me every single day. From the moment of my release, I devoted everything I had to… pic.twitter.com/8QU0NUQ1cM
Η διεθνής διάστασηΜια πολυεθνική ομάδα με τη συμμετοχή Ισραήλ, ΗΠΑ, Τουρκίας, Κατάρ και Αιγύπτου έχει αναλάβει τον εντοπισμό των σορών που δεν έχουν ακόμη βρεθεί.
