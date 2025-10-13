Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον
Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον
Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν και το Σάββατο και την Κυριακή καθώς ο Ζελένσκι πιέζει να του δοθούν περισσότερα αμερικανικά όπλα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή με τον οποίο θα έχει γεύμα εργασίας, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.
Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν και το Σάββατο και την Κυριακή καθώς ο Ζελένσκι πιέζει να του δοθούν περισσότερα αμερικανικά όπλα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.
Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο την Παρασκευή, όπου οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις δυνατότητες επιθέσεων με όπλα μεγάλου βεληνεκούς. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι έχει παρουσιάσει στον Τραμπ μια «εκτίμηση» για το πόσους αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία για την πολεμική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας και ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα την Παρασκευή.
Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εκτίμησε ότι η κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στη Γάζα με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει «επιπλέον ελπίδα για την ειρήνη» στην Ουκρανία, όπου ο Αμερικανός ηγέτης φιλοδοξεί επίσης να διαδραματίσει έναν ρόλο μεσολαβητή με τη Μόσχα.
«Όταν επιτυγχάνεται η ειρήνη σε ένα μέρος του κόσμου, αυτό φέρνει μεγαλύτερη ελπίδα για την ειρήνη σε άλλες περιοχές» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Facebook. «Η ηγεσία και η αποφασιστικότητα των παραγόντων της διεθνούς κοινότητας μπορούν μετά βεβαιότητας να λειτουργήσουν υπέρ μας, επίσης στην Ουκρανία» συμπλήρωσε ο ίδιος, αποδίδοντας και χαιρετίζοντας αυτά ακριβώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Ντόναλντ Τραμπ.
Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν και το Σάββατο και την Κυριακή καθώς ο Ζελένσκι πιέζει να του δοθούν περισσότερα αμερικανικά όπλα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.
Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο την Παρασκευή, όπου οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις δυνατότητες επιθέσεων με όπλα μεγάλου βεληνεκούς. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι έχει παρουσιάσει στον Τραμπ μια «εκτίμηση» για το πόσους αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία για την πολεμική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας και ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα την Παρασκευή.
Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εκτίμησε ότι η κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στη Γάζα με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει «επιπλέον ελπίδα για την ειρήνη» στην Ουκρανία, όπου ο Αμερικανός ηγέτης φιλοδοξεί επίσης να διαδραματίσει έναν ρόλο μεσολαβητή με τη Μόσχα.
«Όταν επιτυγχάνεται η ειρήνη σε ένα μέρος του κόσμου, αυτό φέρνει μεγαλύτερη ελπίδα για την ειρήνη σε άλλες περιοχές» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Facebook. «Η ηγεσία και η αποφασιστικότητα των παραγόντων της διεθνούς κοινότητας μπορούν μετά βεβαιότητας να λειτουργήσουν υπέρ μας, επίσης στην Ουκρανία» συμπλήρωσε ο ίδιος, αποδίδοντας και χαιρετίζοντας αυτά ακριβώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Ντόναλντ Τραμπ.
Ειδήσεις σήμερα:
Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του
Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο με την Νταϊάν Κίτον: Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε, λέει φίλος του
Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ
Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του
Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο με την Νταϊάν Κίτον: Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε, λέει φίλος του
Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα