Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία: «Συμφωνία για τη Γάζα» με στόχο τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση

Με μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που φέρει τον τίτλο «Διακήρυξη για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στο Σαχμ ελ-Σέιχ τη λεγόμενη «Συμφωνία για τη Γάζα». Το σχέδιο επιχειρεί να μετατρέψει την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός σε ένα συνολικό πλαίσιο ασφάλειας, ανάπτυξης και πολιτικής σταθερότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Το περιεχόμενο της διακήρυξης

Η «Διακήρυξη Τραμπ» περιλαμβάνει 20 σημεία που στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων είναι η άμεση παύση των εχθροπραξιών, η απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών και η ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Το σχέδιο προβλέπει ακόμη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης σταθεροποίησης με ρόλο εκπαίδευσης και εποπτείας των νέων παλαιστινιακών σωμάτων ασφαλείας, καθώς και τη σύσταση προσωρινού τεχνοκρατικού παλαιστινιακού διοικητικού οργάνου, υπό διεθνή εποπτεία.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ανοικοδόμηση και την οικονομική ανασυγκρότηση της Γάζας, μέσω διεθνών επενδύσεων και έργων υποδομής, με στόχο τη δημιουργία ζωνών οικονομικής ανάπτυξης και την επιστροφή στην κανονικότητα μετά από χρόνια καταστροφών.





Κλείσιμο

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε τη Δευτέρα τη Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία, γνωστή και ως «Συμφωνία για τη Γάζα». Το έγγραφο υπεγράφη από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.Η διακήρυξη αυτή περιγράφει το πλαίσιο μιας νέας περιφερειακής προσέγγισης για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, με αφετηρία τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.Η Διακήρυξη αναφέρει:«Εμείς, οι υπογράφοντες, χαιρετίζουμε την ιστορική δέσμευση όλων των μερών να εφαρμόσουν την Ειρηνευτική Συμφωνία Τραμπ, η οποία τερματίζει περισσότερα από δύο χρόνια ταλαιπωρίας και καταστροφικών απωλειών, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την περιοχή — κεφάλαιο ελπίδας, ασφάλειας και κοινού οράματος για ειρήνη και ευημερία».Οι ηγέτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις πρωτοβουλίες του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή.«Θα συνεργαστούμε για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας με τρόπο που να διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις ευκαιρίες για όλους τους λαούς της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών», αναφέρεται στο κείμενο.Η Διακήρυξη υπογραμμίζει ότι:«Η διαρκής ειρήνη είναι εκείνη στην οποία Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί απολαμβάνουν ευημερία, ενώ τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους προστατεύονται, η ασφάλειά τους είναι εγγυημένη και η αξιοπρέπειά τους διαφυλάσσεται».