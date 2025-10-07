Τέλος οι έρευνες στο σχολείο που κατέρρευσε στην Ινδονησία - 67 νεκροί σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό

Οι αρχές πλέον στρέφουν την προσοχή τους στα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες. Σύμφωνα με ειδικούς, οι πρώτες ενδείξεις αφήνουν να εννοηθεί ότι οι εργασίες δεν συμμορφώνονταν προς τουςΤην ημέρα της καταστροφής, ένας από τους φύλακες του οικοτροφείου δήλωσε ότι το κτίριο κατέρρευσε καθώς εργάτες έριχναν σκυρόδεμα για την κατασκευή επιπλέον ορόφου.Η χαλαρότητα στην εφαρμογή του οικοδομικού κανονισμού και η απουσία ελέγχων σεεγείρουν ανησυχίες για την ασφάλεια των κτιρίων στην Ινδονησία.Τον, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε κτίριο όπου βρισκόταν αίθουσα προσευχής στο δυτικό τμήμα της