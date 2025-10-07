Γάζα: Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις

στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova»

Η πρώτη σειρά συνομιλιών Χαμάς-μεσολαβητών ολοκληρώθηκε σε θετική ατμόσφαιρα

Ένας Άραβας διπλωμάτης δήλωσε στους Times of Israel τη Δευτέρα ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες, πιθανώς και περισσότερο, πριν επιτευχθεί συμφωνία. Ο Αμερικανός

απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ

βρίσκονται στην Αίγυπτο, θα συμμετάσχουν προσωπικά στις διαπραγματεύσεις μόνο όταν αυτές είναι έτοιμες να οριστικοποιηθούν, εξήγησε.

Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών είχε ως στόχο να επιτρέψει στις πλευρές να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και στους διαμεσολαβητές να εντοπίσουν ποια είναι τα εναπομείναντα κενά και πώς να τα κλείσουν, λέει ο διπλωμάτης.



Σύμφωνα με πηγές του AFP ενήμερες για τις συνομιλίες, αναμένεται η ισραηλινή αντιπροσωπεία και αυτή της Χαμάς να συμμετάσχουν σε έμμεσες διαπραγματεύσεις στο ίδιο κτίριο, αλλά σε χωριστές αίθουσες, με τους μεσολαβητές να μεταφέρουν τα μηνύματα της μιας πλευράς στην άλλη.



Κι αυτό προτού κλείσει μήνας μετά την απόπειρα δολοφονίας των διαπραγματευτών της Χαμάς με άνευ προηγουμένου αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ.



Επικεφαλής της ομάδας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που πήγε στην Αίγυπτο είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, που γλίτωσε από εκείνη την επίθεση — στην οποία, ωστόσο, σκοτώθηκε ο γιος του.

Τραμπ: Σχεδόν βέβαιος ότι θα υπάρξει συμφωνία

«Μίλησα με τον Πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας. Είναι φανταστικός. Πιέζει πολύ σκληρά [για μια συμφωνία με τη Γάζα]... και η Χαμάς τον σέβεται πολύ. Σέβονται πολύ το Κατάρ, τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία», σημείωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι μίλησε επίσης με τον βασιλιά της Ιορδανίας.

«Μηχανισμοί»

Βομβαρδισμοί

Εκδηλώσεις