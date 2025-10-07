Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Η πρώτη σειρά συνομιλιών Χαμάς-μεσολαβητών ολοκληρώθηκε σε θετική ατμόσφαιρα, σύμφωνα με αιγυπτιακά ΜΜΕ
Οι συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Τραμπ για τον τερματισμό των μαχών και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων
Η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές – Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ – ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», μετέδωσε νωρίς σήμερα αιγυπτιακό κρατικό μέσο ενημέρωσης.
Κατά το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα στο Σαρμ ελ Σέιχ, πάντα ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές. Αντιπροσωπεία του Ισραήλ έφθασε εκεί χθες Δευτέρα.
Οι συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των μαχών και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.
