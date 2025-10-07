Τραμπ: Σύντομα θα έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα, η Χαμάς έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου απέφυγε να δώσει προθεσμία για τις έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ - Χαμάς που ξεκίνησαν την Δευτέρα στην Αίγυπτο - Οι συνομιλίες χωρίζονται σε δύο στάδια, λέει ο Ρούμπιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι πιστεύει πως σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου απέφυγε να δώσει προθεσμία για τις έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ - Χαμάς που ξεκίνησαν την Δευτέρα στην Αίγυπτο.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στο θέμα με τον ίδιο να τονίζει ότι η Χαμάς συμφωνεί σε «πολύ σημαντικά» ζητήματα, καθώς η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση άρχισε έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για μια ειρηνευτική συμφωνία.
«Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά και πιστεύω ότι η Χαμάς έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα ο Τραμπ διέψευσε το δημοσίευμα του Axios σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος είχε παροτρύνει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει να είναι τόσο αρνητικός, λέγοντας ότι «κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια. Ήταν πολύ θετικός για τη συμφωνία».
«Πραγματικά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε αργότερα ο Τραμπ.
Όταν ρωτήθηκε αν έχει έρθει σε επαφή με οικογένειες ομήρων σχετικά με την πρότασή του για τη Γάζα, ο Τραμπ απάντησε ότι έχει επικοινωνήσει και ότι οι συγγενείς των αιχμαλώτων είναι ενθουσιασμένοι. «Είναι τόσο χαρούμενοι γι' αυτό. Ένας είπε: "Δεν μπορώ να αναπνεύσω"».
«Ο λαός του Ισραήλ θέλει να συμβεί αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στις εβδομαδιαίες διαμαρτυρίες στο Ισραήλ στις οποίες συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες άτομα που ζητούν μια συμφωνία για τους ομήρους και τον τερματισμό του πολέμου.
Επίσης επανέλαβε ότι η συμφωνία του υπερβαίνει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, επεκτείνοντας την ευρύτερη περιφερειακή ειρήνη, ενώ για ακόμα μια φορά επεσήμανε την υποστήριξη που έχει λάβει η πρότασή του από τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο.
«Μίλησα με τον Πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας. Είναι φανταστικός. Πιέζει πολύ σκληρά [για μια συμφωνία με τη Γάζα]... και η Χαμάς τον σέβεται πολύ. Σέβονται πολύ το Κατάρ, τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία», σημείωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι μίλησε επίσης με τον βασιλιά της Ιορδανίας.
«Αυτή τη στιγμή διεξάγονται τεχνικές συνομιλίες στην Αίγυπτο μεταξύ του Ειδικού Απεσταλμένου Γουίτκοφ και του κ. [Τζάρεντ] Κούσνερ, καθώς και των αντίστοιχων κομμάτων από όλες τις πλευρές», δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Ένας Άραβας διπλωμάτης δήλωσε στους Times of Israel ότι, ενώ οι Γουίτκοφ και Κούσνερ βρίσκονται στην Αίγυπτο, θα συμμετάσχουν προσωπικά στις διαπραγματεύσεις μόνο όταν αυτές είναι έτοιμες να οριστικοποιηθούν.
Λέβιτ: Όλες οι πλευρές αυτής της σύγκρουσης συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί
«Αυτή τη στιγμή διεξάγονται τεχνικές συνομιλίες στην Αίγυπτο μεταξύ του Ειδικού Απεσταλμένου Γουίτκοφ και του κ. [Τζάρεντ] Κούσνερ, καθώς και των αντίστοιχων κομμάτων από όλες τις πλευρές», δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Ένας Άραβας διπλωμάτης δήλωσε στους Times of Israel ότι, ενώ οι Γουίτκοφ και Κούσνερ βρίσκονται στην Αίγυπτο, θα συμμετάσχουν προσωπικά στις διαπραγματεύσεις μόνο όταν αυτές είναι έτοιμες να οριστικοποιηθούν.
Η σημερινή πρώτη ημέρα των συνομιλιών έχει ως στόχο να επιτρέψει στις πλευρές να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και στους διαμεσολαβητές να εντοπίσουν ποια είναι τα εναπομείναντα κενά και πώς να τα κλείσουν, λέει ο διπλωμάτης.
Η Λέβιτ σημείωσε ότι «όλες οι πλευρές αυτής της σύγκρουσης συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και συμφωνούν με το πλαίσιο των 20 σημείων που πρότεινε ο Πρόεδρος Τραμπ».
«Η κυβέρνηση εργάζεται πολύ σκληρά για να προχωρήσει η διαδικασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο πρόεδρος θέλει να δει κατάπαυση του πυρός. Θέλει να δει τους ομήρους να απελευθερώνονται».
«Οι τεχνικές ομάδες συζητούν αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή, ώστε να διασφαλιστεί ότι το περιβάλλον είναι ιδανικό για την απελευθέρωση των ομήρων».
«Εξετάζουν τη λίστα τόσο των Ισραηλινών ομήρων όσο και των πολιτικών κρατουμένων που θα απελευθερωθούν», ανέφερε η Λέβιτ.
Σε ερώτηση που της έγινε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για το πόσο θα διαρκέσουν οι συνομιλίες στην Αίγυπτο, η Λέβιτ αποφεύγει να γίνει συγκεκριμένη.
«Είναι σημαντικό να το ολοκληρώσουμε γρήγορα, να απελευθερώσουμε τους ομήρους και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στο επόμενο μέρος, το οποίο είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια διαρκή ειρήνη στη Γάζα και να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα είναι πλέον ένα μέρος που απειλεί την ασφάλεια του Ισραήλ ή των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε προφανώς χωρίζοντας την πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα σε δύο μέρη - με το πρώτο μέρος να είναι η απελευθέρωση των ομήρων και το δεύτερο μέρος να είναι η μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς είναι «το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει» στην απελευθέρωσή τους, αν και προειδοποίησε ότι παραμένουν πολλά εμπόδια πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή This Week του ABC, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συνομιλίες χωρίζονται σε δύο στάδια. «Η πρώτη φάση, την οποία έχει αποδεχτεί η Χαμάς, είναι το πλαίσιο του Προέδρου για την απελευθέρωση - οι όμηροι απελευθερώνονται και το Ισραήλ αποσύρεται σε αυτό που έχει ονομαστεί κίτρινη γραμμή», εξήγησε. Αυτό το στάδιο, είπε, επικεντρώνεται στο ποιος θα επιβλέπει την ανταλλαγή και πώς θα διεξαχθεί. «Θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει πολύ γρήγορα».
Η δεύτερη φάση θα ασχοληθεί με τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, με ένα διεθνές όργανο με επικεφαλής Παλαιστίνιους τεχνοκράτες να αναλαμβάνει τον διοικητικό έλεγχο. «Αυτό είναι το κομμάτι που θα είναι πιο δύσκολο», είπε ο Ρούμπιο, «αλλά αυτό είναι που θα εξασφαλίσει μονιμότητα στο τέλος της σύγκρουσης».
Ρούμπιο: Οι συνομιλίες χωρίζονται σε δύο στάδια
