Τραμπ: Σύντομα θα έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα, η Χαμάς έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις

Ρούμπιο: Ο ι συνομιλίες χωρίζονται σε δύο στάδια

Η σημερινή πρώτη ημέρα των συνομιλιών έχει ως στόχο να επιτρέψει στις πλευρές να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και στους διαμεσολαβητές να εντοπίσουν ποια είναι τα εναπομείναντα κενά και πώς να τα κλείσουν, λέει ο διπλωμάτης.Η Λέβιτ σημείωσε ότι «όλες οι πλευρές αυτής της σύγκρουσης συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και συμφωνούν με το πλαίσιο των 20 σημείων που πρότεινε ο Πρόεδρος Τραμπ».«Η κυβέρνηση εργάζεται πολύ σκληρά για να προχωρήσει η διαδικασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο πρόεδρος θέλει να δει κατάπαυση του πυρός. Θέλει να δει τους ομήρους να απελευθερώνονται».«Οι τεχνικές ομάδες συζητούν αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή, ώστε να διασφαλιστεί ότι το περιβάλλον είναι ιδανικό για την απελευθέρωση των ομήρων».«Εξετάζουν τη λίστα τόσο των Ισραηλινών ομήρων όσο και των πολιτικών κρατουμένων που θα απελευθερωθούν», ανέφερε η Λέβιτ.Σε ερώτηση που της έγινε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για το πόσο θα διαρκέσουν οι συνομιλίες στην Αίγυπτο, η Λέβιτ αποφεύγει να γίνει συγκεκριμένη.«Είναι σημαντικό να το ολοκληρώσουμε γρήγορα, να απελευθερώσουμε τους ομήρους και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στο επόμενο μέρος, το οποίο είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια διαρκή ειρήνη στη Γάζα και να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα είναι πλέον ένα μέρος που απειλεί την ασφάλεια του Ισραήλ ή των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε προφανώς χωρίζοντας την πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα σε δύο μέρη - με το πρώτο μέρος να είναι η απελευθέρωση των ομήρων και το δεύτερο μέρος να είναι η μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας.Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς είναι «το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει» στην απελευθέρωσή τους, αν και προειδοποίησε ότι παραμένουν πολλά εμπόδια πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας.Σε συνέντευξή του στην εκπομπή This Week του ABC, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συνομιλίες χωρίζονται σε δύο στάδια. «Η πρώτη φάση, την οποία έχει αποδεχτεί η Χαμάς, είναι το πλαίσιο του Προέδρου για την απελευθέρωση - οι όμηροι απελευθερώνονται και το Ισραήλ αποσύρεται σε αυτό που έχει ονομαστεί κίτρινη γραμμή», εξήγησε. Αυτό το στάδιο, είπε, επικεντρώνεται στο ποιος θα επιβλέπει την ανταλλαγή και πώς θα διεξαχθεί. «Θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει πολύ γρήγορα».Η δεύτερη φάση θα ασχοληθεί με τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, με ένα διεθνές όργανο με επικεφαλής Παλαιστίνιους τεχνοκράτες να αναλαμβάνει τον διοικητικό έλεγχο. «Αυτό είναι το κομμάτι που θα είναι πιο δύσκολο», είπε ο Ρούμπιο, «αλλά αυτό είναι που θα εξασφαλίσει μονιμότητα στο τέλος της σύγκρουσης».