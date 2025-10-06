Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
Κατάλαβα τι είχε γίνει, επειδή έμεινα έγκυος, αφού δεν είχα επαφή με άντρες, υποστήριξε η τραγουδίστρια
Στην αποκάλυψη ότι έπεσε θύμα βιασμού, από τον οποίο μάλιστα, έμεινε έγκυος προχώρησε η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου. Όλα έγιναν πριν από τρία χρόνια, η γυναίκα απέβαλε στη συνέχεια, αλλά όπως λέει ο δράστης τη νάρκωσε και τη βίασε.
Η δίκη έχει προσδιοριστεί για την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου. Σε συνέντευξη που παραχώρησε, η Πένυ Σκάρου υποστήριξε ότι δεν θυμόταν τίποτα από το περιστατικό και ότι ανακάλυψε τι είχε συμβεί, όταν έμαθε ότι έγκυος, αφού δεν είχε ερωτικές επαφές με άντρες, ενώ λίγο αργότερα απέβαλε.
Η Πένυ Σκάρου βρέθηκε στην εκπομπή «Το'Χουμε», το απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου και σημείωσε: «Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών, ο οποίος ήταν γνωστός μου και ήμασταν παρέα. Μου έριξε κάτι μέσα στο ποτό και δεν θυμάμαι τίποτα. Η πλάκα ήταν ότι δε θα θυμόμουν τίποτα γιατί δεν είχα καμία αίσθηση την επόμενη ημέρα του τι έχει συμβεί. Μετά από έναν μήνα έμεινα έγκυος, ενώ είχα σχέση με μία κοπέλα. Την επόμενη ημέρα από τα γενέθλιά της, έμαθα ότι ήμουν έγκυος».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, όταν ανακάλυψε ότι είχε μείνει έγκυος, παρότι η ίδια διατηρούσε ερωτική σχέση με γυναίκα. «Κατάλαβα ότι έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, επειδή έμεινα έγκυος. Έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη ότι το έχει ξανακάνει. Δεν μπορεί στα 70 του να το έκανε πρώτη φορά. Η εγκυμοσύνη ήταν ο λόγος που έμαθα ότι είχα βιαστεί, αφού δεν είχα επαφή με άνδρες. Αν δεν είχα την εγκυμοσύνη δεν θα γνώριζα καν. Θεωρώ ότι ο Θεός το έκανε αυτό για να μπορέσω να μάθω ότι έχω βιαστεί και να το κυνηγήσω», συμπλήρωσε.
Όπως είπε, δεν είχε μιλήσει νωρίτερα για να μην κατηγορηθεί ότι εκμεταλλεύεται για λόγους προβολής το περιστατικό. «Το να πας να καταγγείλεις κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά και γενικά δεν είναι καθόλου εύκολο να το συζητάω ακόμα και τώρα που έχουν περάσει τρία χρόνια. Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχω βγει να το πω γιατί δεν ήθελα να πουν ότι εκμεταλλεύομαι κάτι», ανέφερε.
Στη συνέχεια, η Πέννυ Σκάρου εκμυστηρεύτηκε ότι τρία χρόνια μετά τα όσα βίωσε εξακολουθεί να βλέπει εφιάλτες και ότι ήθελε να σκοτώσει τον άντρα που, όπως υποστηρίζει η ίδια, τη βίασε. «Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τον πρώτο χρόνο εγώ και η μητέρα μου. Εγώ ήθελα να πάω να τον σκοτώσω. Τα τελευταία τρία χρόνια βλέπω εφιάλτες, γιατί όταν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, φαντάζεσαι και πράγματα. Τον ήξερα 4-5 μήνες, είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, δεν φανταζόμουν ότι ένας άνθρωπος στην ηλικία του μπαμπά μου… Θεωρώ ότι με είχε στοχοποιήσει, μου έδωσε και μια κιθάρα εκείνο το βράδυ, με μαγνητοσκοπούσε και φαινόταν ότι είμαι νηφάλια», πρόσθεσε.
Η τραγουδίστρια επισήμανε ότι αν είχε αμφιβολίες δεν θα κινούνταν νομικά κατά του συγκεκριμένου άντρα, ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, υποστήριξε ότι υπήρξε συναίνεση. «Αν υπήρχε μία στο εκατομμύριο ότι κάτι μπορεί να έκανα λάθος, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να κατηγορήσω έναν άνθρωπο. Είμαι βέβαιη 100%. Δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά και το βούλευμα. Το παρουσίασε ως φυσιολογικό και το έριξε και πάνω μου. Άρχισα να πιστεύω ότι είμαι τρελή στην αρχή, δεν ήθελα να το πιστέψω. Απέβαλλα την ημέρα που το έμαθα, για καλή μου τύχη, δεν ήθελα παιδιά στη ζωή μου και το είχα σε κακό να κάνω έκτρωση. Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, ούρλιαζα, δεν μπορείς να φανταστείς τι βρισιές. Δεν πίστευε ότι θα τον καταγγείλω», κατέληξε.
Η δίκη έχει προσδιοριστεί για την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου. Σε συνέντευξη που παραχώρησε, η Πένυ Σκάρου υποστήριξε ότι δεν θυμόταν τίποτα από το περιστατικό και ότι ανακάλυψε τι είχε συμβεί, όταν έμαθε ότι έγκυος, αφού δεν είχε ερωτικές επαφές με άντρες, ενώ λίγο αργότερα απέβαλε.
Η Πένυ Σκάρου βρέθηκε στην εκπομπή «Το'Χουμε», το απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου και σημείωσε: «Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών, ο οποίος ήταν γνωστός μου και ήμασταν παρέα. Μου έριξε κάτι μέσα στο ποτό και δεν θυμάμαι τίποτα. Η πλάκα ήταν ότι δε θα θυμόμουν τίποτα γιατί δεν είχα καμία αίσθηση την επόμενη ημέρα του τι έχει συμβεί. Μετά από έναν μήνα έμεινα έγκυος, ενώ είχα σχέση με μία κοπέλα. Την επόμενη ημέρα από τα γενέθλιά της, έμαθα ότι ήμουν έγκυος».
Δείτε το βίντεο
Όπως είπε, δεν είχε μιλήσει νωρίτερα για να μην κατηγορηθεί ότι εκμεταλλεύεται για λόγους προβολής το περιστατικό. «Το να πας να καταγγείλεις κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά και γενικά δεν είναι καθόλου εύκολο να το συζητάω ακόμα και τώρα που έχουν περάσει τρία χρόνια. Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχω βγει να το πω γιατί δεν ήθελα να πουν ότι εκμεταλλεύομαι κάτι», ανέφερε.
Στη συνέχεια, η Πέννυ Σκάρου εκμυστηρεύτηκε ότι τρία χρόνια μετά τα όσα βίωσε εξακολουθεί να βλέπει εφιάλτες και ότι ήθελε να σκοτώσει τον άντρα που, όπως υποστηρίζει η ίδια, τη βίασε. «Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τον πρώτο χρόνο εγώ και η μητέρα μου. Εγώ ήθελα να πάω να τον σκοτώσω. Τα τελευταία τρία χρόνια βλέπω εφιάλτες, γιατί όταν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, φαντάζεσαι και πράγματα. Τον ήξερα 4-5 μήνες, είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, δεν φανταζόμουν ότι ένας άνθρωπος στην ηλικία του μπαμπά μου… Θεωρώ ότι με είχε στοχοποιήσει, μου έδωσε και μια κιθάρα εκείνο το βράδυ, με μαγνητοσκοπούσε και φαινόταν ότι είμαι νηφάλια», πρόσθεσε.
Η τραγουδίστρια επισήμανε ότι αν είχε αμφιβολίες δεν θα κινούνταν νομικά κατά του συγκεκριμένου άντρα, ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, υποστήριξε ότι υπήρξε συναίνεση. «Αν υπήρχε μία στο εκατομμύριο ότι κάτι μπορεί να έκανα λάθος, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να κατηγορήσω έναν άνθρωπο. Είμαι βέβαιη 100%. Δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά και το βούλευμα. Το παρουσίασε ως φυσιολογικό και το έριξε και πάνω μου. Άρχισα να πιστεύω ότι είμαι τρελή στην αρχή, δεν ήθελα να το πιστέψω. Απέβαλλα την ημέρα που το έμαθα, για καλή μου τύχη, δεν ήθελα παιδιά στη ζωή μου και το είχα σε κακό να κάνω έκτρωση. Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, ούρλιαζα, δεν μπορείς να φανταστείς τι βρισιές. Δεν πίστευε ότι θα τον καταγγείλω», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα