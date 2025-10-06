Κρίσιμες ώρες για την εκεχειρία στη Γάζα - Στην Αίγυπτο οι αντιπροσωπείες Ισραήλ και Χαμάς, «κινηθείτε γρήγορα» ζητά ο Τραμπ
Κρίσιμες ώρες για την εκεχειρία στη Γάζα - Στην Αίγυπτο οι αντιπροσωπείες Ισραήλ και Χαμάς, «κινηθείτε γρήγορα» ζητά ο Τραμπ
Οι διαπραγματεύσεις στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ μπορεί να διαρκέσουν μέρες, εκτιμά Ισραηλινός αξιωματούχος - Χωρίς τον Ντέρμερ η αποστολή του Νετανιάχου - Η ΕΕ υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη
Στην Αίγυπτο για τις κρίσιμες συνομιλίες εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας και η ισραηλινή αντιπροσωπεία χωρίς τη συμμετοχή του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο οποίος θεωρείται ο πιο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που μίλησε στο CNN.
Αν και το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι ο Ντέρμερ θα ηγηθεί της αποστολής, αργότερα Ισραηλινοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι εκείνος «θα συμμετάσχει σε μεταγενέστερο στάδιο». Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, Σαρμ Ελ Σέιχ, γνωστό για τη φιλοξενία ευαίσθητων διπλωματικών διαπραγματεύσεων και ειρηνευτικών συνόδων κορυφής.
Η ισραηλινή αποστολή περιλαμβάνει εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), της Μοσάντ, της Σιν Μπετ, τον σύμβουλο εξωτερικών υποθέσεων του πρωθυπουργού, Οφίρ Φαλκ, καθώς και τον συντονιστή για θέματα ομήρων, Γκαλ Χιρς.
Σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές, η απουσία του Ντέρμερ από την έναρξη των συνομιλιών υποδηλώνει ότι το Ισραήλ θεωρεί πως υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν αναλάβει ο ίδιος τις τελικές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που πρόκειται να απελευθερωθούν και οι γραμμές απόσυρσης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας ανταλλαγής.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ντέρμερ αναμένεται να μεταβεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ «όταν οι λεπτομέρειες θα έχουν κλείσει», ώστε να δώσει, όπως ειπώθηκε, «την τελική ώθηση» για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Ο Ρον Ντέρμερ θεωρείται το βασικό πρόσωπο επαφής του Νετανιάχου τόσο με την κυβέρνηση Τραμπ όσο και με τα αραβικά κράτη. Ορίστηκε επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας τον Φεβρουάριο του 2025, μετά την αποπομπή των επικεφαλής της Μοσάντ και της Σιν Μπετ, που είχαν διαχειριστεί τις προηγούμενες συμφωνίες για ομήρους το 2023 και στις αρχές του 2025.
Ωστόσο, από τότε που ανέλαβε, δεν έχει επιτευχθεί καμία νέα συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων, ενώ μόνο ένας όμηρος έχει αφεθεί ελεύθερος στο πλαίσιο χωριστής συμφωνίας ΗΠΑ–Χαμάς.
Στο Κάιρο έχει φτάσει από χθες και η αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια που κατάφερε να επιβιώσει από την ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα του Κατάρ.
Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να διαρκέσουν μέρες, παρά τη βιασύνη Τραμπ
Στο μεταξύ, την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη των συγκεκριμένων διαπραγματεύσεων και ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε «να κινηθούν γρήγορα τα πράγματα», ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ημέρες.
Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι δύο πλευρές στοχεύουν στην επίτευξη μιας συνολικής και λεπτομερούς συμφωνίας, και όχι σε μια προσωρινή εκεχειρία.
«Οι μεσολαβητές έχουν έναν μακρύ κατάλογο δύσκολων ζητημάτων για τα οποία πρέπει να πείσουν το Ισραήλ και τη Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία, ξεκινώντας από θέματα που σχετίζονται με την κατάσταση επί τόπου, όπως οι λεπτομέρειες της αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα και το χρονοδιάγραμμα για αυτό, μέχρι τις λεπτομέρειες της μεταβίβασης της διοίκησης της Γάζας από τη Χαμάς και τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης για τη σταθεροποίησή της, όπως περιλαμβάνεται στο σχέδιο του (Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ» είπε χαρακτηριστικά.
Η ΕΕ υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη
Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ανίτα Χίπερ, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Κομισιόν, αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανίαχου, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Euronews, δήλωσε ότι «η Ευρώπη υπέκυψε στην παλαιστινιακή τρομοκρατία και στις ριζοσπαστικές ισλαμιστικές μειονότητες» και ως απάντηση παρέθεσε τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στην περιοχή.
Όπως είπε, «πρώτον, η ΕΕ είναι από τους πιο ενεργούς παράγοντες όταν πρόκειται για τη Γάζα, αλλά είναι σαφές σε όλους ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Έχουμε εντείνει τη στήριξή μας και όλες μας οι προσπάθειες στοχεύουν στην αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και στον τερματισμό των δεινών. Δεύτερον, η ΕΕ είναι ο υπ' αριθμόν ένα υποστηρικτής της λύσης των δύο κρατών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό παρέχουμε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Και τέλος, συνεργαζόμαστε και με τους περιφερειακούς εταίρους».
Η Εύα Χρντσιρόβα, εκπρόσωπος της Κομισιόν, από την πλευρά της αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις ιατρικής εκκένωσης από τη Γάζα προς τα κράτη μέλη, υπογραμμίζοντας πως το πρόγραμμα συνεχίζεται και πως «έχουμε καταφέρει να εκκενώσουμε πάνω από 300 Παλαιστίνιους ασθενείς προς διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι εκκενώσεις γίνονται μαζί με τους συγγενείς - ειδικά για τα παιδιά, τα οποία συνοδεύονται από τους γονείς τους. Η πιο πρόσφατη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου» τόνισε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Αν και το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι ο Ντέρμερ θα ηγηθεί της αποστολής, αργότερα Ισραηλινοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι εκείνος «θα συμμετάσχει σε μεταγενέστερο στάδιο». Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, Σαρμ Ελ Σέιχ, γνωστό για τη φιλοξενία ευαίσθητων διπλωματικών διαπραγματεύσεων και ειρηνευτικών συνόδων κορυφής.
Η ισραηλινή αποστολή περιλαμβάνει εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), της Μοσάντ, της Σιν Μπετ, τον σύμβουλο εξωτερικών υποθέσεων του πρωθυπουργού, Οφίρ Φαλκ, καθώς και τον συντονιστή για θέματα ομήρων, Γκαλ Χιρς.
Σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές, η απουσία του Ντέρμερ από την έναρξη των συνομιλιών υποδηλώνει ότι το Ισραήλ θεωρεί πως υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν αναλάβει ο ίδιος τις τελικές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που πρόκειται να απελευθερωθούν και οι γραμμές απόσυρσης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας ανταλλαγής.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ντέρμερ αναμένεται να μεταβεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ «όταν οι λεπτομέρειες θα έχουν κλείσει», ώστε να δώσει, όπως ειπώθηκε, «την τελική ώθηση» για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Ο Ρον Ντέρμερ θεωρείται το βασικό πρόσωπο επαφής του Νετανιάχου τόσο με την κυβέρνηση Τραμπ όσο και με τα αραβικά κράτη. Ορίστηκε επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας τον Φεβρουάριο του 2025, μετά την αποπομπή των επικεφαλής της Μοσάντ και της Σιν Μπετ, που είχαν διαχειριστεί τις προηγούμενες συμφωνίες για ομήρους το 2023 και στις αρχές του 2025.
Ωστόσο, από τότε που ανέλαβε, δεν έχει επιτευχθεί καμία νέα συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων, ενώ μόνο ένας όμηρος έχει αφεθεί ελεύθερος στο πλαίσιο χωριστής συμφωνίας ΗΠΑ–Χαμάς.
Στο Κάιρο έχει φτάσει από χθες και η αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια που κατάφερε να επιβιώσει από την ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα του Κατάρ.
Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να διαρκέσουν μέρες, παρά τη βιασύνη Τραμπ
Στο μεταξύ, την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη των συγκεκριμένων διαπραγματεύσεων και ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε «να κινηθούν γρήγορα τα πράγματα», ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ημέρες.
There have been very positive discussions with Hamas, and Countries from all over the World (Arab, Muslim, and everyone else) this weekend, to release the Hostages, end the War in Gaza but, more importantly, finally have long sought PEACE in the Middle East. These talks have been…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 5, 2025
Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι δύο πλευρές στοχεύουν στην επίτευξη μιας συνολικής και λεπτομερούς συμφωνίας, και όχι σε μια προσωρινή εκεχειρία.
«Οι μεσολαβητές έχουν έναν μακρύ κατάλογο δύσκολων ζητημάτων για τα οποία πρέπει να πείσουν το Ισραήλ και τη Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία, ξεκινώντας από θέματα που σχετίζονται με την κατάσταση επί τόπου, όπως οι λεπτομέρειες της αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα και το χρονοδιάγραμμα για αυτό, μέχρι τις λεπτομέρειες της μεταβίβασης της διοίκησης της Γάζας από τη Χαμάς και τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης για τη σταθεροποίησή της, όπως περιλαμβάνεται στο σχέδιο του (Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ» είπε χαρακτηριστικά.
Η ΕΕ υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη
Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ανίτα Χίπερ, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Κομισιόν, αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανίαχου, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Euronews, δήλωσε ότι «η Ευρώπη υπέκυψε στην παλαιστινιακή τρομοκρατία και στις ριζοσπαστικές ισλαμιστικές μειονότητες» και ως απάντηση παρέθεσε τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στην περιοχή.
Όπως είπε, «πρώτον, η ΕΕ είναι από τους πιο ενεργούς παράγοντες όταν πρόκειται για τη Γάζα, αλλά είναι σαφές σε όλους ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Έχουμε εντείνει τη στήριξή μας και όλες μας οι προσπάθειες στοχεύουν στην αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και στον τερματισμό των δεινών. Δεύτερον, η ΕΕ είναι ο υπ' αριθμόν ένα υποστηρικτής της λύσης των δύο κρατών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό παρέχουμε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Και τέλος, συνεργαζόμαστε και με τους περιφερειακούς εταίρους».
Η Εύα Χρντσιρόβα, εκπρόσωπος της Κομισιόν, από την πλευρά της αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις ιατρικής εκκένωσης από τη Γάζα προς τα κράτη μέλη, υπογραμμίζοντας πως το πρόγραμμα συνεχίζεται και πως «έχουμε καταφέρει να εκκενώσουμε πάνω από 300 Παλαιστίνιους ασθενείς προς διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι εκκενώσεις γίνονται μαζί με τους συγγενείς - ειδικά για τα παιδιά, τα οποία συνοδεύονται από τους γονείς τους. Η πιο πρόσφατη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου» τόνισε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα