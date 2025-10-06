Τραμπ: Η 1η φάση του σχεδίου για τη Γάζα θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα

Στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, καθώς και περισσότερους από 1.700 ανθρώπους από τη Γάζα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.