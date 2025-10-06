Financial Times: Δύο στόχους είχε ο Τραμπ με το ασφυκτικό πρέσινγκ στον Νετανιάχου να δεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα

Έναν πολιτικό κι έναν προσωπικό στόχο είχε ο Τραμπ όταν πίεζε μέχρι τελικής πτώσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να πει «ναι» στο σχέδιό του - Οι αντιρρήσεις του Νετανιάχου και το ξεκαθάρισμα που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στη Χαμάς