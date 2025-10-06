Ανοιχτά κατά του Μακρόν ο πρώην πρωθυπουργός του, Ατάλ - Δεν καταλαβαίνω τις αποφάσεις του

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί προκάλεσε νέα αναταραχή στο προεδρικό στρατόπεδο, σηματοδοτώντας μια περίοδοΟ Ατάλ, που σήμερα είναι γραμματέας του κόμματος Renaissance και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής του ομάδας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου προέδρου.Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο TF1, δήλωσε: «Έγινε η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και από τότε λαμβάνονται αποφάσεις που δείχνουν μια μορφή εμμονής στο να κρατά τον έλεγχο».Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί τη βαθύτερη, που είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο του 2024. Ο Μακρόν είχε αποκλείσει τότε τον Ατάλ από τη διαδικασία λήψης της απόφασης και τον είχε ενημερώσει την τελευταία στιγμή, γεγονός που τον ανάγκασεΈκτοτε, ο Ατάλ επιχειρεί να αποσυνδέσει την πολιτική του εικόνα από εκείνη του Μακρόν, αφήνοντας να διαφανεί η πρόθεσή του να διεκδικήσει ενεργότερο ρόλο ενόψει του 2027 και της επόμενης νέας προεδρικής εκλογής. Από το καλοκαίρι, μάλιστα, μιλά για την ανάγκη «να προτείνει ένα νέο δρόμο στους Γάλλους», ενώ έχει πολλαπλασιάσει τις δημόσιες επικρίσεις του προς τον πρόεδρο.Στις αρχές Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien, είχε καλέσει τον Μακρόν «» και κατηγόρησε το προεδρικό επιτελείο ότι «έκανε πολλά πράγματα ανάποδα» από τη «βόμβα κατακερματισμού» που προκάλεσε η διάλυση.