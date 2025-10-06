Ανοιχτά κατά του Μακρόν ο πρώην πρωθυπουργός του, Ατάλ - Δεν καταλαβαίνω τις αποφάσεις του
Ανοιχτά κατά του Μακρόν ο πρώην πρωθυπουργός του, Ατάλ - Δεν καταλαβαίνω τις αποφάσεις του
Σε τροχιά ρήξης από το 2024 οι σχέσεις των δύο πολιτικών, με τον Ατάλ να επιθυμεί ενεργότερο ρόλο ενόψει του 2027 και της επόμενης προεδρικής εκλογής
Η αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί προκάλεσε νέα αναταραχή στο προεδρικό στρατόπεδο, σηματοδοτώντας μια περίοδο ανοιχτής κρίσης ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και τον πρώην πρωθυπουργό του, Γκαμπριέλ Ατάλ.
Ο Ατάλ, που σήμερα είναι γραμματέας του κόμματος Renaissance και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής του ομάδας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου προέδρου.
Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο TF1, δήλωσε: «Δεν καταλαβαίνω πλέον τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έγινε η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και από τότε λαμβάνονται αποφάσεις που δείχνουν μια μορφή εμμονής στο να κρατά τον έλεγχο».
Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί τη βαθύτερη ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών, που είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο του 2024. Ο Μακρόν είχε αποκλείσει τότε τον Ατάλ από τη διαδικασία λήψης της απόφασης και τον είχε ενημερώσει την τελευταία στιγμή, γεγονός που τον ανάγκασε να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία έπειτα από μόλις επτά μήνες στη θέση.
Έκτοτε, ο Ατάλ επιχειρεί να αποσυνδέσει την πολιτική του εικόνα από εκείνη του Μακρόν, αφήνοντας να διαφανεί η πρόθεσή του να διεκδικήσει ενεργότερο ρόλο ενόψει του 2027 και της επόμενης νέας προεδρικής εκλογής. Από το καλοκαίρι, μάλιστα, μιλά για την ανάγκη «να προτείνει ένα νέο δρόμο στους Γάλλους», ενώ έχει πολλαπλασιάσει τις δημόσιες επικρίσεις του προς τον πρόεδρο.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien, είχε καλέσει τον Μακρόν «να μοιραστεί την εξουσία» και κατηγόρησε το προεδρικό επιτελείο ότι «έκανε πολλά πράγματα ανάποδα» από τη «βόμβα κατακερματισμού» που προκάλεσε η διάλυση.
Ο Ατάλ, που σήμερα είναι γραμματέας του κόμματος Renaissance και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής του ομάδας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου προέδρου.
Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο TF1, δήλωσε: «Δεν καταλαβαίνω πλέον τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έγινε η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και από τότε λαμβάνονται αποφάσεις που δείχνουν μια μορφή εμμονής στο να κρατά τον έλεγχο».
Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί τη βαθύτερη ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών, που είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο του 2024. Ο Μακρόν είχε αποκλείσει τότε τον Ατάλ από τη διαδικασία λήψης της απόφασης και τον είχε ενημερώσει την τελευταία στιγμή, γεγονός που τον ανάγκασε να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία έπειτα από μόλις επτά μήνες στη θέση.
Έκτοτε, ο Ατάλ επιχειρεί να αποσυνδέσει την πολιτική του εικόνα από εκείνη του Μακρόν, αφήνοντας να διαφανεί η πρόθεσή του να διεκδικήσει ενεργότερο ρόλο ενόψει του 2027 και της επόμενης νέας προεδρικής εκλογής. Από το καλοκαίρι, μάλιστα, μιλά για την ανάγκη «να προτείνει ένα νέο δρόμο στους Γάλλους», ενώ έχει πολλαπλασιάσει τις δημόσιες επικρίσεις του προς τον πρόεδρο.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien, είχε καλέσει τον Μακρόν «να μοιραστεί την εξουσία» και κατηγόρησε το προεδρικό επιτελείο ότι «έκανε πολλά πράγματα ανάποδα» από τη «βόμβα κατακερματισμού» που προκάλεσε η διάλυση.
Ειδήσεις σήμερα:
Βαρομετρικό χαμηλό στην Ευρώπη: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τον Πούτιν, λένε οι Γάλλοι, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, προειδοποιούν οι Γερμανοί
Αλαβάνος: Ο Τσίπρας και άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν «συγγνώμη»
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
Βαρομετρικό χαμηλό στην Ευρώπη: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τον Πούτιν, λένε οι Γάλλοι, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, προειδοποιούν οι Γερμανοί
Αλαβάνος: Ο Τσίπρας και άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν «συγγνώμη»
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα