Παραμένει ως την Τετάρτη πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Λεκορνί για τελευταίες διαπραγματεύσεις με πολιτικούς

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να διεξαγάγει «τελικές διαπραγματεύσεις» με πολιτικούς «μέχρι το βράδυ της Τετάρτης», αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.Στόχος είναι να καθοριστεί «μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα», ανακοίνωσε το προεδρικό μέγαρο.Ο Λεκορνί αποδέχτηκε το αίτημα του προέδρου για συζητήσεις «για τη σταθερότητα της χώρας», όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο X.«Θα ενημερώσω τον αρχηγό του κράτους την Τετάρτη το βράδυ αν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα», προσθέτει.Επιπλέον από το περιβάλλον του προέδρου διαρρέουν στο BFMNTV ότι ο Μακρόν «θα αναλάβει τις ευθύνες του» σε περίπτωση αποτυχίας των τελευταίων διαπραγματεύσεων του πρωθυπουργού.Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν το πρωί της Δευτέρας λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Είχε διοριστεί στις 9 Σεπτεμβρίου.Σε δήλωσή του στο Ματιγόν στις 11:45 (ώρα Ελλάδος) τόνισε ότι «δεν υπάρχει τρόπος να πάει μπροστά μια χώρα στην οποία όλοι δρουν πιστεύοντας πως έχουν την απόλυτη πλειοψηφία».Οι προϋποθέσεις για να ασκήσω τα καθήκοντα του πρωθυπουργού δεν πληρούνταν πλέον», δήλωσε και εξήγησε ότι «προσπάθησε να χαράξει μια πορεία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργοδοσία, δυνάμεις που εκπροσωπούν τα συνδικάτα των εργαζομένων, ιδίως σε θέματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αδιεξόδων εδώ και πολλές εβδομάδες», όπως η ασφάλιση ανεργίας, η δυσκολία της εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση, για να «αναζωογονήσει την ισότητα» και να «χτίσει ένα σχέδιο δράσης» με κοινή βάση.Για τον Λεκορνί, τρεις λόγοι δεν του επέτρεπαν πλέον να είναι πρωθυπουργός. Πρώτον, αναφέρει το γεγονός ότι οι πολιτικές ομάδες «προσποιούνταν μερικές φορές ότι δεν έβλεπαν την αλλαγή, τη βαθιά ρήξη που αντιπροσώπευε η μη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος» και ότι, κατά τη γνώμη του, δεν υπήρχε πλέον «πρόσχημα για προληπτική λογοκρισία».Επιπλέον, είπε ότι «τα κόμματα συνεχίζουν να υιοθετούν μια στάση σαν να είχαν όλα την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση».Τέλος, «η σύνθεση της κυβέρνησης στο πλαίσιο της κοινής βάσης δεν ήταν ομαλή και οδήγησε στην αναζωπύρωση ορισμένων κομματικών φιλοδοξιών, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν άσχετες με τις μελλοντικές προεδρικές εκλογές».