Ανάλυση Politico: Η Λεπέν οσμίζεται αίμα και ορέγεται εξουσία την ώρα που ο Μακρόν εξαντλεί τις επιλογές του
Ανάλυση Politico: Η Λεπέν οσμίζεται αίμα και ορέγεται εξουσία την ώρα που ο Μακρόν εξαντλεί τις επιλογές του

«Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο Μπαρντελά βγαίνοντας από συνάντηση με τη Λεπέν - Παράλληλα, κάλεσε τον Μακρόν «να διαλύσει τη Βουλή τώρα», προσθέτοντας ότι «το αστείο τελείωσε, η φάρσα κράτησε αρκετά»

Ανάλυση Politico: Η Λεπέν οσμίζεται αίμα και ορέγεται εξουσία την ώρα που ο Μακρόν εξαντλεί τις επιλογές του
Η Μαρίν Λεπέν έχει ήδη «ρίξει» δύο κυβερνήσεις μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο και, όπως όλα δείχνουν, δεν χρειάστηκε καν να τραβήξει τη σκανδάλη για να τελειώσει και την τρίτη.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico, η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού εμφανίστηκε θριαμβευτική τη Δευτέρα, μετά τη νέα αποτυχία του Εμανουέλ Μακρόν, ήτοι, την παραίτηση Λεκορνί η οποία σηματοδοτεί μία νέα αποτυχία να σχηματίσει κυβέρνηση ικανή να οδηγήσει τη Γαλλία έξω από τη βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση της. Το προεδρικό στρατόπεδο βρίσκεται πλέον σε πλήρη διάλυση, ενώ οι συνεργάτες της Λεπέν, με επικεφαλής τον Ζορντάν Μπαρντελά, κινούνται ήδη σε ρυθμούς προεκλογικής εκστρατείας.

«Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, βγαίνοντας από συνάντηση κορυφής με τη Λεπέν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Παρίσι. Παράλληλα, κάλεσε τον Μακρόν «να διαλύσει τη Βουλή τώρα», προσθέτοντας ότι «το αστείο τελείωσε, η φάρσα κράτησε αρκετά».

Ο Μακρόν πιο απομονωμένος από ποτέ

Η παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί, μόλις μία μέρα μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης, σηματοδοτεί το τρίτο αδιέξοδο του Μακρόν μέσα σε έναν χρόνο. Από τη στιγμή που προκήρυξε τις πρόωρες εκλογές του 2024 —μια πολιτική κίνηση που οδήγησε σε κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία— η Γαλλία ζει σε παρατεταμένο αδιέξοδο.

Οι κεντρώοι του προέδρου ελέγχουν μόλις το ένα τρίτο των εδρών, ενώ η Αριστερά και η Ακροδεξιά, που συγκεντρώνουν τα δύο τρίτα, τραβούν προς αντίθετες κατευθύνσεις, ακυρώνοντας κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία.

«Περιμένουμε πλέον τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», είπε χαρακτηριστικά ανώτατος σύμβουλος της Λεπέν. Σύμφωνα με πηγές, στη χθεσινή εσωκομματική σύσκεψη ρυθμίστηκαν λεπτομέρειες της προεκλογικής στρατηγικής, με έμφαση στη διανομή περιφερειών, αφισών και υποψηφίων.

Η «προφητεία» του Εθνικού Συναγερμού

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Εθνικό Συναγερμό προβάδισμα 33-34%, σχεδόν διπλάσιο από το ποσοστό του κόμματος του Μακρόν, το οποίο πλέον κατρακυλά στην τρίτη θέση, πίσω από την Αριστερά. Αν και ο πρόεδρος μπορεί να επιχειρήσει να καθυστερήσει τις εκλογές, ενδεχομένως ορίζοντας έναν νέο πρωθυπουργό από τον προοδευτικό χώρο, η πίεση για επιστροφή στις κάλπες αυξάνεται διαρκώς.

Για τη Λεπέν, ωστόσο, μια νέα εκλογική αναμέτρηση θα είναι και προσωπική δοκιμασία, καθώς εκτίει πενταετή απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η ίδια, ωστόσο, δηλώνει ότι η απόφαση «δεν θα σταθεί εμπόδιο» στη στρατηγική του κόμματος.

Εσωκομματικά μέτωπα και προεκλογική πειθαρχία

Οι συνεργάτες της Λεπέν επιχειρούν να εξαλείψουν κάθε εσωτερική διχογνωμία, κυρίως στα ζητήματα οικονομικής πολιτικής. Ορισμένα στελέχη της παλαιάς φρουράς υπερασπίζονται τη λαϊκιστική, προστατευτική γραμμή της Λεπέν υπέρ των εργαζομένων, ενώ ο Μπαρντελά προτείνει μια πιο φιλελεύθερη, αγοραία προσέγγιση.

«Ειπώθηκαν πράγματα στην τηλεόραση που δεν ταυτίζονται με τη γραμμή μας», παραδέχτηκε ανώτατος αξιωματούχος του κόμματος, αναφερόμενος σε ασυντόνιστες δηλώσεις βουλευτών για φορολόγηση κεφαλαιακών κερδών. «Το να βλέπουμε τη χώρα μας σε αγωνία δεν είναι χρυσή ευκαιρία· είναι η εκπλήρωση μιας προφητείας», σχολίασε ο βουλευτής Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, από τους πιο πιστούς της Λεπέν.

Η Ευρώπη ανησυχεί

Η Λεπέν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση και κατά των Ρεπουμπλικάνων και των Σοσιαλιστών, κατηγορώντας τους ότι «καταστρέφουν τη δική τους αξιοπιστία» και βυθίζουν τη Γαλλία στο χάος.

Το άλμα του Εθνικού Συναγερμού προκαλεί έντονη ανησυχία στις Βρυξέλλες, καθώς η ακροδεξιά ενισχύεται πανευρωπαϊκά. Ο Μπαρντελά, ήδη θεωρούμενος φαβορί για τη θέση του πρωθυπουργού αν το κόμμα κερδίσει απόλυτη πλειοψηφία, δήλωσε από το Στρασβούργο μετά τη συνάντησή του με τη Λεπέν: «Η Γαλλία απελευθερώνεται από τον μακρονισμό· ήρθε η ώρα να σπάσουμε και με την Ευρώπη του Μακρόν», έγραψε στο Χ.

Ειδήσεις σήμερα:

Aρειος Πάγος: Αν ο πατέρας δεν δίνει διατροφή, θα πληρώνουν ο παππούς και η γιαγιά

«Μαχαίρι» στα επιδόματα στο μεταναστευτικό φέρνει ο Πλεύρης - Μειώσεις σε σίτιση, στέγαση και βοηθήματα

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος μετά τη δολοφονία της κόρης του από τον εγγονό του στη Λάρισα
