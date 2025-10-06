Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Χριστοδουλίδης: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων Ελλάδας - Κύπρου θα απογοητευτούν
Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις Κύπρου–Ελλάδας, όπως και η προσωπική του σχέση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, «είναι ισχυρότερες από ποτέ». Μιλώντας στους δημοσιογράφους σήμερα το πρωί στο πλαίσιο του «Cyprus Shipping Conference 2025», απάντησε στα σενάρια περί κρίσης λόγω της υπόθεσης του ΑΔΜΗΕ και του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Ερωτηθείς για το αν υπάρχει ένταση στις διμερείς σχέσεις με αφορμή τις απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως «οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως».
«Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως «είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα», χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.
Με φόντο τη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τη Λευκωσία, ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε ότι «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα», κλείνοντας το θέμα με ένα σαφές πολιτικό μήνυμα συνέχειας και συντονισμού με την Αθήνα.
«Η ναυτιλία είναι ένας κλάδος χωρίς σύνορα, με μοναδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις που μπορούμε να μετατρέψουμε σε ευκαιρίες», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα να συνεχίσει την πορεία της με συνεργασία, καινοτομία και ανοιχτό διάλογο.
Αναφερόμενος στην ελληνική ναυτιλία τη χαρακτήρισε «θεμέλιο λίθο της ανάπτυξης του κυπριακού νηολογίου».
Παράλληλα, εξήρε τον πολυδιάστατο ρόλο της κυπριακής ναυτιλιακής κοινότητας, η οποία –όπως είπε– ξεπερνά τα στενά όρια της οικονομικής δραστηριότητας και συνεισφέρει ενεργά στην κοινωνία και τον πολιτισμό μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις και κοινωνικές πρωτοβουλίες.
Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι η παγκόσμια ναυτιλία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις που προέρχονται από γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά παρά τις αναταράξεις αυτές, έχει αποδείξει τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητά της.
«Χάρη στη σκληρή δουλειά, το όραμα και την προσαρμοστικότητα των ανθρώπων της, η ναυτιλία συνεχίζει να είναι πρωταγωνιστής της διεθνούς οικονομίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα, τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων προκλήσεων που προκύπτουν.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), χαιρετίζοντας την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Φιλ Σαρσένιο, με τον οποίο –όπως αποκάλυψε– γνωρίζονται προσωπικά από το 2002.
Κύπρος – Ελλάδα είναι ο στρατηγικός άξονας στη ναυτιλίαΣύμφωνα με το newmoney.gr, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η κυπριακή ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πλέον ανθεκτικούς και δυναμικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, αλλά και κομβικό κρίκο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ναυτιλιακής αλυσίδας.
