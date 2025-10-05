Τουλάχιστον 57 νεκροί στη Γάζα παρά την έκκληση Τραμπ να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί

Περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς, προσθέτοντας ότι ο αριθμός έχει ξεπεράσει τους 67.000, αφού περισσότερα από 700 ονόματα προστέθηκαν στον κατάλογο των νεκρών μετά την επαλήθευση των σχετικών δεδομένων.Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρει επίσης ότι δύο ακόμη άνθρωποι πέθαναν από υποσιτισμό και πείνα στον θύλακα, ανεβάζοντας τον αναφερόμενο αριθμό θανάτων από τέτοιες αιτίες σε 459 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 154 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου.Το Ισραήλ έχει αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς για εκτεταμένο λιμό στη Γάζα, αλλά έχει παραδεχτεί προηγουμένως ότι «υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης σε τρόφιμα» σε ορισμένες περιοχές.