Τουλάχιστον 57 νεκροί στη Γάζα παρά την έκκληση Τραμπ να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί
Η επιδρομή στόχευε έναν πράκτορα της Χαμάς που αποτελούσε απειλή, λέει το Ισραήλ - Καλεί τους κατοίκους να μην επιστρέφουν στα σπίτια τους
Τουλάχιστον 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ξημερώματα σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πλήγματα, παρά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν αμέσως οι βομβαρδισμοί στον θύλακα, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.
«Ο απολογισμός των νεκρών από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε 57 σήμερα, οι 40 εκ των οποίων στην Πόλη της Γάζας» ανέφερε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας διάσωσης που υπάγεται στην κυβέρνηση της Χαμάς.
Μερικοί κάτοικοι της πόλης, παρακινημένοι από την είδηση των εξελίξεων στην προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο και τη μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, άδραξαν την ευκαιρία να επιστρέψουν στα σπίτια τους το Σάββατο το απόγευμα και να ελέγξουν τις ζημιές, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του στρατού να αποφύγουν την «επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη».
Ωστόσο, όπως είχε υποσχεθεί, ο στρατός συνέχισε να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον στόχων που θεωρούσε ότι αποτελούσαν απειλή, συμπεριλαμβανομένης της συνοικίας Τούφα της πόλης της Γάζας, όπου αναφέρθηκε ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 18 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.
Ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι η επιδρομή στόχευε έναν πράκτορα της Χαμάς που «αποτελούσε απειλή για τα στρατεύματα που επιχειρούσαν στην περιοχή» και ότι η περιοχή είχε λάβει προειδοποίηση εκκένωσης εδώ και εβδομάδες.
Ο στρατός δήλωσε ότι έλαβε «πολλά μέτρα» για τον μετριασμό της ζημιάς στους αμάχους, μεταξύ άλλων με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας, εναέριας επιτήρησης και πρόσθετων πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες, και ότι διερευνά περαιτέρω αναφορές για θύματα μεταξύ των αμάχων.
Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των στρατευμάτων, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις απέστειλαν επιπλέον μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας για να επιτηρούν την περιοχή.
Επιβεβαιώνοντας το γεγονός αυτό, δύο κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν στο Associated Press ότι τα ισραηλινά άρματα μάχης και τα στρατεύματα δεν έχουν προχωρήσει από το πρωί του Σαββάτου, αλλά ότι εξακολουθούν να ακούγονται οβίδες πυροβολικού και αεροπορικές επιδρομές.
Εντολή Νετανιάχου να παγώσουν οι επιχειρήσεις, ο κόσμος επιστρέφει σπίτια του παρά τις προειδοποιήσειςΟι ισραηλινές επιδρομές στην πόλη της Γάζας αναφέρθηκαν ότι «έχουν υποχωρήσει σημαντικά» το Σάββατο, αφότου οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έλαβαν εντολή να σταματήσουν τις επιθετικές επιχειρήσεις εκεί και να προχωρήσουν σε καθαρά αμυντική δράση εν μέσω πιέσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.
Οι IDF επιτηρούν με drones την πόλη της ΓάζαςΣύμφωνα με τη διαταγή, τα στρατεύματα που περικύκλωναν την πόλη της Γάζας επρόκειτο να παραμείνουν εκεί, ούτε να προχωρήσουν περαιτέρω ούτε να αποσυρθούν.
Περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς, προσθέτοντας ότι ο αριθμός έχει ξεπεράσει τους 67.000, αφού περισσότερα από 700 ονόματα προστέθηκαν στον κατάλογο των νεκρών μετά την επαλήθευση των σχετικών δεδομένων.
Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρει επίσης ότι δύο ακόμη άνθρωποι πέθαναν από υποσιτισμό και πείνα στον θύλακα, ανεβάζοντας τον αναφερόμενο αριθμό θανάτων από τέτοιες αιτίες σε 459 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 154 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου.
Το Ισραήλ έχει αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς για εκτεταμένο λιμό στη Γάζα, αλλά έχει παραδεχτεί προηγουμένως ότι «υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης σε τρόφιμα» σε ορισμένες περιοχές.
