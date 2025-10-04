Το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα είναι επικίνδυνο, εξυπηρετεί τους στόχους του Ισραήλ, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ

Ο καθένας σε αυτή την περιοχή πρέπει να αντισταθεί σε αυτό το σχέδιο υπογράμμισε, γιατί, αργά ή γρήγορα, σύμφωνα με τον ισραηλινό σχεδιασμό, θα τον αφορά άμεσα