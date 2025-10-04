Το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα είναι επικίνδυνο, εξυπηρετεί τους στόχους του Ισραήλ, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ
Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι το αμερικανικό σχέδιο για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι «γεμάτο κινδύνους», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα για την επίτευξη των στόχων του μετά την αποτυχία του στον πόλεμο.
Ο Κάσεμ ανέφερε ότι η τελική απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψη του σχεδίου ανήκει στη Χαμάς και στις παλαιστινιακές οργανώσεις, διευκρινίζοντας πως ο ίδιος δεν σκοπεύει να «επεμβεί στις λεπτομέρειες» της πρότασης των ΗΠΑ. «Είναι ζήτημα της παλαιστινιακής αντίστασης να αποφασίσει τι θεωρεί σωστό», τόνισε.
Παράλληλα, κάλεσε τις δυνάμεις της περιοχής να αντιταχθούν στο «σχέδιο του Μεγάλου Ισραήλ», όπως το αποκάλεσε, αναφερόμενος σε μια βιβλική ερμηνεία των συνόρων του Ισραήλ που περιλαμβάνει όχι μόνο τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και τμήματα της σημερινής Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Συρίας.
«Ο καθένας σε αυτή την περιοχή πρέπει να αντισταθεί σε αυτό το σχέδιο», υπογράμμισε, «γιατί, αργά ή γρήγορα, σύμφωνα με τον ισραηλινό σχεδιασμό, θα τον αφορά άμεσα».
