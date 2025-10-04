Νετανιάχου: Θα φέρουμε όλους τους ομήρους στην πατρίδα - Το ευχαριστώ στον Τραμπ
Νετανιάχου: Θα φέρουμε όλους τους ομήρους στην πατρίδα - Το ευχαριστώ στον Τραμπ
Δήλωσε ότι στη δεύτερη φάση της συμφωνίας η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί - Προειδοποίησε, αυτό θα επιτευχθεί είτε μέσω διπλωματικών ενεργειών είτε με στρατιωτικά μέσα, εάν χρειαστεί
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η Χαμάς είναι πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους μόνο λόγω της στρατιωτικής και διπλωματικής πίεσης που ασκείται, υπογραμμίζοντας πως η χώρα του δεν θα υποχωρήσει στις απαιτήσεις της οργάνωσης.
Επανέλαβε ότι αντιστάθηκε σε «τεράστιες πιέσεις» τόσο από τη διεθνή κοινότητα όσο και στο εσωτερικό του Ισραήλ για να τερματίσει τον πόλεμο και να αποδεχθεί τους όρους της Χαμάς. Όπως είπε, η επιμονή της κυβέρνησής του οδήγησε στην τρέχουσα φάση των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων.
Σε δηλώσεις του, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ, για τη «σθεναρή στήριξή του» και για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στα πλήγματα κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. «Είναι αλήθεια ότι μπορούμε να επιτύχουμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων χωρίς να αποσυρθούμε από τη Λωρίδα της Γάζας» τόνισε ο Νετανιάχου στα αγγλικά, προσθέτοντας: «Με τη βοήθεια του Θεού, αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα». Δεσμεύτηκε ότι όλοι οι όμηροι – τόσο οι ζωντανοί όσο και οι νεκροί – θα επιστρέψουν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Σουκότ, που ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου και διαρκεί έως τις 13 του μήνα.
Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι στη δεύτερη φάση της συμφωνίας η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Λωρίδα της Γάζας θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Όπως προειδοποίησε, αυτό θα επιτευχθεί είτε μέσω διπλωματικών ενεργειών είτε με στρατιωτικά μέσα, εφόσον χρειαστεί.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός γνωστοποίησε επίσης ότι έδωσε εντολή στην ομάδα διαπραγματεύσεων, υπό τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, να μεταβεί στο Κάιρο προκειμένου να οριστικοποιήσει τις «τεχνικές λεπτομέρειες» της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων. «Η πρόθεσή μας, όπως και των Αμερικανών φίλων μας, είναι οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν μέσα σε λίγες ημέρες» ανέφερε χαρακτηριστικά.
"We will bring all the hostages home."— Sky News (@SkyNews) October 4, 2025
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says all the hostages - "those who are alive and those who have passed away" - will be returned during the upcoming Feast of Tabernacles.
Latest ➡️ https://t.co/OK26823ykE
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/ted57z43FK
