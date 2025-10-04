Νετανιάχου: Θα φέρουμε όλους τους ομήρους στην πατρίδα - Το ευχαριστώ στον Τραμπ

Δήλωσε ότι στη δεύτερη φάση της συμφωνίας η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί - Προειδοποίησε, αυτό θα επιτευχθεί είτε μέσω διπλωματικών ενεργειών είτε με στρατιωτικά μέσα, εάν χρειαστεί