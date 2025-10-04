Στάρμερ μετά τη συμφωνία της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ: Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός
Στάρμερ μετά τη συμφωνία της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ: Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός
Ο Βρετανός πρωθυπουργός καλεί τα μέρη να εφαρμόσουν το σχέδιο χωρίς καθυστέρηση
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι η συμφωνία της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί «σημαντική» πρόοδο προς τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας.
Αυτό είναι «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» που «μας φέρνει πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ», δήλωσε ο Στάρμερ, καλώντας τα μέρη να εφαρμόσουν το σχέδιο «χωρίς καθυστέρηση».
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Αυτό είναι «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» που «μας φέρνει πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ», δήλωσε ο Στάρμερ, καλώντας τα μέρη να εφαρμόσουν το σχέδιο «χωρίς καθυστέρηση».
Hamas’ acceptance of the US peace plan is a significant step forwards. pic.twitter.com/Gj1MprCem3— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 3, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα