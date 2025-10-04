Στάρμερ μετά τη συμφωνία της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ: Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός
ΚΟΣΜΟΣ
Κιρ Στάρμερ Χαμάς Πόλεμος στη Γάζα

Στάρμερ μετά τη συμφωνία της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ: Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός

Ο Βρετανός πρωθυπουργός καλεί τα μέρη να εφαρμόσουν το σχέδιο χωρίς καθυστέρηση

Στάρμερ μετά τη συμφωνία της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ: Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι η συμφωνία της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί «σημαντική» πρόοδο προς τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτό είναι «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» που «μας φέρνει πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ», δήλωσε ο Στάρμερ, καλώντας τα μέρη να εφαρμόσουν το σχέδιο «χωρίς καθυστέρηση».






