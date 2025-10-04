Μακρόν: Η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι εφικτές μετά την απάντηση της Χαμάς
Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι «εφικτές» στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εφικτές! Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στο X.






