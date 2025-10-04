Μακρόν: Η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι εφικτές μετά την απάντηση της Χαμάς
Μακρόν: Η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι εφικτές μετά την απάντηση της Χαμάς
Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι «εφικτές» στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
«Η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εφικτές! Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στο X.
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
«Η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εφικτές! Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στο X.
The release of all hostages and a ceasefire in Gaza are within reach!— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025
Hamas' commitment must be followed up without delay.
We now have the opportunity to make decisive progress towards peace.
France will play its full part…
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα