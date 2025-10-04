Η Χαμάς χαιρετίζει τη δήλωση Τραμπ και λέει πως είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις
Η Χαμάς χαιρετίζει τη δήλωση Τραμπ και λέει πως είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις

«Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για την άμεση παύση των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας είναι ενθαρρυντικές», ανακοίνωσε η παλαιστινιακή ομάδα

Η Χαμάς χαιρετίζει τη δήλωση Τραμπ και λέει πως είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις
Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα είναι «ενθαρρυντικές», ανακοίνωσε η Χαμάς, δηλώνοντας έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για την άμεση παύση των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας είναι ενθαρρυντικές και η Χαμάς είναι έτοιμη να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί ανταλλαγή κρατουμένων, τον τερματισμό του πολέμου και την εξασφάλιση της αποχώρησης του ισραηλινού (στρατού) από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Ταχίρ αλ Νούνου.


