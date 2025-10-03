Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν για τη Γάζα
Στο επίκεντρο και οι διμερείς σχέσεις οκτώ ημέρες μετά την κατ'ιδίαν συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος ομόλογος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχαν την Παρασκευή τηλεφωνική επικοινωνία με πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς, η οποία αφορούσε τη Γάζα.
Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί πριν από μόλις οκτώ ημέρες, στις 25 Σεπτεμβρίου.
Από την Άγκυρα έγινε γνωστό ότι ο Τούρκος πρόεδρος είπε στον Τραμπ ότι η πρόσφατη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον και η συνάντηση που είχαν ενίσχυσε τις διμερείς σχέσεις και τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία, ειδικά στον αμυντικό τομέα.
Επιπλέον είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Τουρκία καλωσορίζει τις πρωτοβουλίες για την ειρήνευση σε περιφερειακό επίπεδο και ότι το Ισραήλ πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις του για να είναι επιτυχημένες οι προσπάθειες.
Στην ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και η κατάσταση στη Γάζα.
» Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ότι η επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον ενίσχυσε περαιτέρω τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ και τόνισε τη σημασία της λήψης μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.
» Ο πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για να εξασφαλίσει την ειρήνη και την ηρεμία σε ολόκληρη την περιοχή, ιδίως στη Γάζα, και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον στόχο αυτό.
» Ο πρόεδρος Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες για την ειρήνη, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην παγκόσμια ειρηνευτική προοπτική και τόνισε ότι η παύση των επιθέσεων από το Ισραήλ είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην εγκαθίδρυση της ειρήνης στην περιοχή».
