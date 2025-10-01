Βανς κατά Δημοκρατικών για το shutdown: Ήθελαν να περάσουν δαπάνες υγείας δισ. δολαρίων για παράνομους μετανάστες
«Θέλουμε οι Αμερικανοί πολίτες να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες στα νοσοκομεία και όχι να πληρώνουν φόρους για να καλύπτονται παράνομοι μετανάστες» είπε ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης
Σφοδρή επίθεση κατά των Δημοκρατικών εξαπέλυσε ο Τζέι Ντι Βανς, κατηγορώντας τους ότι οδήγησαν σε κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown), προκειμένου να επιβάλουν δαπάνες ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για παροχές υγείας σε παράνομους μετανάστες.
Ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι η αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών στη Γερουσία ευθύνεται για το shutdown, καθώς αρνήθηκε να συναινέσει σε νέο προϋπολογισμό χωρίς τις συγκεκριμένες προβλέψεις. «Δεν είναι κάτι που επινοήσαμε, δεν είναι απλώς πολιτικό σύνθημα. Είναι γραμμένο στο κείμενο του νομοσχεδίου που οι ίδιοι υπέβαλαν για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης», τόνισε.
Ο Βανς υπογράμμισε ότι οι φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με δαπάνες υγείας για όσους βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ. «Θέλουμε οι Αμερικανοί πολίτες να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες στα νοσοκομεία και όχι να πληρώνουν φόρους για να καλύπτονται παράνομοι μετανάστες», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, επισήμανε ότι οι Ρεπουμπλικανοί δεν είναι αντίθετοι σε μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μείωση του κόστους υγείας, αλλά υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν μπορεί να διεξάγονται υπό την απειλή αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης. «Συμφωνώ ότι όλοι θέλουμε οι Αμερικανοί να έχουν πρόσβαση σε προσιτή υγειονομική περίθαλψη. Ας εργαστούμε μαζί γι’ αυτό, αλλά δεν κρατάς όμηρο την κυβέρνηση για να διαπραγματευτείς το κόστος της υγείας», δήλωσε.
Ο Βανς προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι υφίστανται ήδη τις συνέπειες από την αναστολή λειτουργίας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα συζητήσουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας μόνο μετά την ψήφιση προϋπολογισμού.
Το νέο δημοσιονομικό έτος ξεκίνησε χωρίς την έγκριση του προϋπολογισμού από το Κογκρέσο, οδηγώντας σε μερική αναστολή της λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει το shutdown για μαζικές περικοπές προσωπικού και μισθών, αποδίδοντας την ευθύνη στους Δημοκρατικούς και εκτιμώντας ότι η τρέχουσα κρίση αποτελεί ευκαιρία για την κατάργηση προγραμμάτων που αντιτίθενται οι Ρεπουμπλικανοί.
