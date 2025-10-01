Shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης: Μήνυμα από τους Δημοκρατικούς ή νερό στον μύλο του Τραμπ;

Αμερικανικά Μέσα επικαλούνται ανεπίσημα στοιχεία και κάνουν λόγο για τουλάχιστον 148.000 αποχωρήσεις έως την 1 Αυγούστου. Ο ακριβής αριθμός «απολύσεων» (όχι παραιτήσεων) βρίσκεται ακόμη στα χέρια του Αμερικανού Προέδρου και δεν έχει δημοσιοποιηθεί ανά υπηρεσία.