Shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης: Μήνυμα από τους Δημοκρατικούς ή νερό στον μύλο του Τραμπ;
Shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης: Μήνυμα από τους Δημοκρατικούς ή νερό στον μύλο του Τραμπ;
Στον «αυτόματο πιλότο» οι αμερικανικές υπηρεσίες, λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό - Οι κίνδυνοι από ένα παρατεταμένο shutdown - Ποιες υπηρεσίες πλήττονται περισσότερο
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ «έκλεισε» στις 12:01 π.μ. της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου, μετά από το κομματικό αδιέξοδο για τη χρηματοδότηση της.
Περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι τίθενται σε αναγκαστική άδεια (furlough), με το «πάγωμα» αποδοχών να ανέρχεται, σύμφωνα με τα αμερικανικά Mέσα, περίπου στα 400 εκατ. δολάρια την ημέρα.
H λειτουργία βασικών υπηρεσιών - όπως τα ταχυδρομεία, αλλά και η υπηρεσία έκδοσης επιταγών Κοινωνικής Ασφάλισης - συνεχίζεται, αλλά με προσωπικό που εργάζεται χωρίς μισθό ή - για να είμαστε πιο σαφείς - χωρίς εγγυήσεις πως θα πληρωθούν για τις συγκεκριμένες ημέρες εργασίας.
Πρόκειται για το πρώτο «shutdown»» από το 2018-19 (35 ημέρες), με τη διαφορά ότι ο Λευκός Οίκος αυτή τη φορά ζητά από υπηρεσίες να καταρτίσουν σχέδια «μαζικών απολύσεων» για όσο διαρκεί η διακοπή.
Οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες προσέφυγαν δικαστικά κατά των συγκεκριμένων προτάσεων καταγγέλλοντας παράνομες απειλές για μειώσεις προσωπικού εν μέσω της συγκεκριμένης κατάστασης.
Παράλληλα, ο Τραμπ έχει επαναφέρει και ενισχύσει το καθεστώς «Schedule F/Policy-Career», που διευκολύνει την απομάκρυνση στελεχών σε «θέσεις πολιτικής επιρροής», ενώ η κυβέρνησή του προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν αποχωρήσει περίπου 300.000 πολιτικοί υπάλληλοι (συνδυασμός παραιτήσεων/αγοράς αποχώρησης και απολύσεων).
Τα δικαστήρια, πάντως, έβαλαν προσωρινό «φρένο» σε διατάγματα που επιχειρούσαν να κλείσουν/αποψιλώσουν μικρές ανεξάρτητες υπηρεσίες, κρίνοντας ότι ο Πρόεδρος δεν μπορεί να καταργεί φορείς που έχει ιδρύσει και χρηματοδοτεί το Κογκρέσο.
Σε αυτό το πλαίσιο, ένα παρατεταμένο shutdown λειτουργεί ως μοχλός που αφενός αποδυναμώνει την επιχειρησιακή ικανότητα μη «ουσιωδών» υπηρεσιών και αφετέρου δημιουργεί διοικητικό και πολιτικό περιθώριο για μόνιμες περικοπές αλλά και επαναταξινομήσεων θέσεων, ιδίως όπου έχουν ήδη μειωθεί οι εγγυήσεις μονιμότητας.
Οι κίνδυνοι είναι ορατοί: υπονόμευση κρίσιμων λειτουργιών (κυβερνοάμυνα/εποπτεία), στρέβλωση οικονομικών δεδομένων (π.χ. παύση δημοσίευσης στοιχείων απασχόλησης), διολίσθηση της θεσμικής ισορροπίας υπέρ του εκτελεστικού, και μόνιμη απώλεια τεχνογνωσίας.
Σύμφωνα με τα επίσημα σχέδια και την τρέχουσα καταγραφή στο Υπουργείο Παιδείας τίθεται σε αναγκαστική άδεια σχεδόν το 90% του προσωπικού, στο Υπουργείο Εμπορίου περίπου το 80%, στο Εργασίας περίπου το 75%, ενώ και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει σχετική απόφαση για τα 2/3 του δυναμικού του με αποτέλεσμα να «παγώσει» η δημοσίευση των στοιχείων απασχόλησης για τον προηγούμενο μήνα.
Στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνολικά μόνο το 5% τίθεται σε άδεια, αλλά στην CISA (κυβερνοασφάλεια) το 65% του προσωπικού τίθεται εκτός, περιορίζοντας την ικανότητα απόκρισης σε μία περίοδο που οι κυβερνοεπιθέσεις ειδικά ενάντια σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ είναι όλο πιο σύνθετες και μαζικέ. Η FCC ανέστειλε τις περισσότερες κανονικές λειτουργίες και έθεσε σε furlough 1.044 υπαλλήλους (81%).
Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει ως στόχο συνολικά να φτάσει τις 300.000 αποχωρήσεις – απολύσεις ως το τέλος του 2025.
Περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι τίθενται σε αναγκαστική άδεια (furlough), με το «πάγωμα» αποδοχών να ανέρχεται, σύμφωνα με τα αμερικανικά Mέσα, περίπου στα 400 εκατ. δολάρια την ημέρα.
H λειτουργία βασικών υπηρεσιών - όπως τα ταχυδρομεία, αλλά και η υπηρεσία έκδοσης επιταγών Κοινωνικής Ασφάλισης - συνεχίζεται, αλλά με προσωπικό που εργάζεται χωρίς μισθό ή - για να είμαστε πιο σαφείς - χωρίς εγγυήσεις πως θα πληρωθούν για τις συγκεκριμένες ημέρες εργασίας.
Πρόκειται για το πρώτο «shutdown»» από το 2018-19 (35 ημέρες), με τη διαφορά ότι ο Λευκός Οίκος αυτή τη φορά ζητά από υπηρεσίες να καταρτίσουν σχέδια «μαζικών απολύσεων» για όσο διαρκεί η διακοπή.
Οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες προσέφυγαν δικαστικά κατά των συγκεκριμένων προτάσεων καταγγέλλοντας παράνομες απειλές για μειώσεις προσωπικού εν μέσω της συγκεκριμένης κατάστασης.
Παράλληλα, ο Τραμπ έχει επαναφέρει και ενισχύσει το καθεστώς «Schedule F/Policy-Career», που διευκολύνει την απομάκρυνση στελεχών σε «θέσεις πολιτικής επιρροής», ενώ η κυβέρνησή του προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν αποχωρήσει περίπου 300.000 πολιτικοί υπάλληλοι (συνδυασμός παραιτήσεων/αγοράς αποχώρησης και απολύσεων).
Τα δικαστήρια, πάντως, έβαλαν προσωρινό «φρένο» σε διατάγματα που επιχειρούσαν να κλείσουν/αποψιλώσουν μικρές ανεξάρτητες υπηρεσίες, κρίνοντας ότι ο Πρόεδρος δεν μπορεί να καταργεί φορείς που έχει ιδρύσει και χρηματοδοτεί το Κογκρέσο.
Σε αυτό το πλαίσιο, ένα παρατεταμένο shutdown λειτουργεί ως μοχλός που αφενός αποδυναμώνει την επιχειρησιακή ικανότητα μη «ουσιωδών» υπηρεσιών και αφετέρου δημιουργεί διοικητικό και πολιτικό περιθώριο για μόνιμες περικοπές αλλά και επαναταξινομήσεων θέσεων, ιδίως όπου έχουν ήδη μειωθεί οι εγγυήσεις μονιμότητας.
Οι κίνδυνοι είναι ορατοί: υπονόμευση κρίσιμων λειτουργιών (κυβερνοάμυνα/εποπτεία), στρέβλωση οικονομικών δεδομένων (π.χ. παύση δημοσίευσης στοιχείων απασχόλησης), διολίσθηση της θεσμικής ισορροπίας υπέρ του εκτελεστικού, και μόνιμη απώλεια τεχνογνωσίας.
Σύμφωνα με τα επίσημα σχέδια και την τρέχουσα καταγραφή στο Υπουργείο Παιδείας τίθεται σε αναγκαστική άδεια σχεδόν το 90% του προσωπικού, στο Υπουργείο Εμπορίου περίπου το 80%, στο Εργασίας περίπου το 75%, ενώ και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει σχετική απόφαση για τα 2/3 του δυναμικού του με αποτέλεσμα να «παγώσει» η δημοσίευση των στοιχείων απασχόλησης για τον προηγούμενο μήνα.
Ποιες υπηρεσίες πλήττονται περισσότερο;
Στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνολικά μόνο το 5% τίθεται σε άδεια, αλλά στην CISA (κυβερνοασφάλεια) το 65% του προσωπικού τίθεται εκτός, περιορίζοντας την ικανότητα απόκρισης σε μία περίοδο που οι κυβερνοεπιθέσεις ειδικά ενάντια σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ είναι όλο πιο σύνθετες και μαζικέ. Η FCC ανέστειλε τις περισσότερες κανονικές λειτουργίες και έθεσε σε furlough 1.044 υπαλλήλους (81%).
Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει ως στόχο συνολικά να φτάσει τις 300.000 αποχωρήσεις – απολύσεις ως το τέλος του 2025.
Πόσους έχει ήδη απολύσει ο Τραμπ και ποιες υπηρεσίες έχει καταργήσει;
Αμερικανικά Μέσα επικαλούνται ανεπίσημα στοιχεία και κάνουν λόγο για τουλάχιστον 148.000 αποχωρήσεις έως την 1 Αυγούστου. Ο ακριβής αριθμός «απολύσεων» (όχι παραιτήσεων) βρίσκεται ακόμη στα χέρια του Αμερικανού Προέδρου και δεν έχει δημοσιοποιηθεί ανά υπηρεσία.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα