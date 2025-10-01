ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες στην Κρήτη – Ήχησε το 112

Shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης: Μήνυμα από τους Δημοκρατικούς ή νερό στον μύλο του Τραμπ;
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Κυβέρνηση Κογκρέσο Γερουσία Ντόναλντ Τραμπ Ρεπουμπλικάνοι Δημοκρατικοί

Shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης: Μήνυμα από τους Δημοκρατικούς ή νερό στον μύλο του Τραμπ;

Στον «αυτόματο πιλότο» οι αμερικανικές υπηρεσίες, λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό - Οι κίνδυνοι από ένα παρατεταμένο shutdown - Ποιες υπηρεσίες πλήττονται περισσότερο

Shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης: Μήνυμα από τους Δημοκρατικούς ή νερό στον μύλο του Τραμπ;
Γιάννης Χαραμίδης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ «έκλεισε» στις 12:01 π.μ. της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου, μετά από το κομματικό αδιέξοδο για τη χρηματοδότηση της.

Περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι τίθενται σε αναγκαστική άδεια (furlough), με το «πάγωμα» αποδοχών να ανέρχεται, σύμφωνα με τα αμερικανικά Mέσα, περίπου στα 400 εκατ. δολάρια την ημέρα.

H λειτουργία βασικών υπηρεσιών - όπως τα ταχυδρομεία, αλλά και η υπηρεσία έκδοσης επιταγών Κοινωνικής Ασφάλισης - συνεχίζεται,  αλλά με προσωπικό που εργάζεται χωρίς μισθό ή - για να είμαστε πιο σαφείς - χωρίς εγγυήσεις πως θα πληρωθούν για τις συγκεκριμένες ημέρες εργασίας.

Πρόκειται για το πρώτο «shutdown»» από το 2018-19 (35 ημέρες), με τη διαφορά ότι ο Λευκός Οίκος αυτή τη φορά ζητά από υπηρεσίες να καταρτίσουν σχέδια «μαζικών απολύσεων» για όσο διαρκεί η διακοπή.

Οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες προσέφυγαν δικαστικά κατά των συγκεκριμένων προτάσεων καταγγέλλοντας παράνομες απειλές για μειώσεις προσωπικού εν μέσω της συγκεκριμένης κατάστασης.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει επαναφέρει και ενισχύσει το καθεστώς «Schedule F/Policy-Career», που διευκολύνει την απομάκρυνση στελεχών σε «θέσεις πολιτικής επιρροής», ενώ η κυβέρνησή του προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν αποχωρήσει περίπου 300.000 πολιτικοί υπάλληλοι (συνδυασμός παραιτήσεων/αγοράς αποχώρησης και απολύσεων).

Τα δικαστήρια, πάντως, έβαλαν προσωρινό «φρένο» σε διατάγματα που επιχειρούσαν να κλείσουν/αποψιλώσουν μικρές ανεξάρτητες υπηρεσίες, κρίνοντας ότι ο Πρόεδρος δεν μπορεί να καταργεί φορείς που έχει ιδρύσει και χρηματοδοτεί το Κογκρέσο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα παρατεταμένο shutdown λειτουργεί ως μοχλός που αφενός αποδυναμώνει την επιχειρησιακή ικανότητα μη «ουσιωδών» υπηρεσιών και αφετέρου δημιουργεί διοικητικό και πολιτικό περιθώριο για μόνιμες περικοπές αλλά και επαναταξινομήσεων θέσεων, ιδίως όπου έχουν ήδη μειωθεί οι εγγυήσεις μονιμότητας.

Κλείσιμο
Οι κίνδυνοι είναι ορατοί: υπονόμευση κρίσιμων λειτουργιών (κυβερνοάμυνα/εποπτεία), στρέβλωση οικονομικών δεδομένων (π.χ. παύση δημοσίευσης στοιχείων απασχόλησης), διολίσθηση της θεσμικής ισορροπίας υπέρ του εκτελεστικού, και μόνιμη απώλεια τεχνογνωσίας.


Ποιες υπηρεσίες πλήττονται περισσότερο;

Σύμφωνα με τα επίσημα σχέδια και την τρέχουσα καταγραφή στο Υπουργείο Παιδείας τίθεται σε αναγκαστική άδεια σχεδόν το 90% του προσωπικού, στο Υπουργείο Εμπορίου περίπου το 80%, στο Εργασίας περίπου το 75%, ενώ και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει σχετική απόφαση για τα 2/3 του δυναμικού του με αποτέλεσμα να «παγώσει» η δημοσίευση των στοιχείων απασχόλησης για τον προηγούμενο μήνα.

Στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνολικά μόνο το 5% τίθεται σε άδεια, αλλά στην CISA (κυβερνοασφάλεια) το 65% του προσωπικού τίθεται εκτός, περιορίζοντας την ικανότητα απόκρισης σε μία περίοδο που οι κυβερνοεπιθέσεις ειδικά ενάντια σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ είναι όλο πιο σύνθετες και μαζικέ. Η FCC ανέστειλε τις περισσότερες κανονικές λειτουργίες και έθεσε σε furlough 1.044 υπαλλήλους (81%).


Πόσους έχει ήδη απολύσει ο Τραμπ και ποιες υπηρεσίες έχει καταργήσει;

Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει ως στόχο συνολικά να φτάσει τις 300.000 αποχωρήσεις – απολύσεις ως το τέλος του 2025.

Αμερικανικά Μέσα επικαλούνται ανεπίσημα στοιχεία και κάνουν λόγο για τουλάχιστον 148.000 αποχωρήσεις έως την 1 Αυγούστου. Ο ακριβής αριθμός «απολύσεων» (όχι παραιτήσεων) βρίσκεται ακόμη στα χέρια του Αμερικανού Προέδρου και δεν έχει δημοσιοποιηθεί ανά υπηρεσία.


Ειδήσεις σήμερα:

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Γιάννης Χαραμίδης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης