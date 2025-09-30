Δύο τραυματίες από την επίθεση των Χούθι σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Άντεν - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Άντεν Χούθι Επίθεση Φορτηγό πλοίο Υεμένη

Δύο τραυματίες από την επίθεση των Χούθι σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Άντεν - Δείτε βίντεο

Όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με ελικόπτερο από το φλεγόμενο πλοίο - Ο ένας από τους τραυματίες έχει χτυπηθεί σοβαρά

Δύο τραυματίες από την επίθεση των Χούθι σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Άντεν - Δείτε βίντεο
Δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν όταν το ολλανδικής σημαίας φορτηγό πλοίο Minervagracht δέχθηκε επίθεση με πύραυλο από τους Χούθι στον Κόλπο του Άντεν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να χρειαστεί εκκένωση του πληρώματος με ελικόπτερα.

Η ναυτιλιακή εταιρεία Spliethoff, ιδιοκτήτρια του πλοίου, ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε χθες και προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» στο Minervagracht. Σύμφωνα με την ίδια, όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο πλοίο.



Η ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη Operation Aspides, που επιχειρεί στην περιοχή, ανέφερε ότι το πλοίο «φλέγεται και παραμένει ακυβέρνητο» μετά τη διάσωση του πληρώματος. Στο Minervagracht επέβαιναν ναυτικοί από τις Φιλιππίνες, τη Ρωσία, τη Σρι Λάνκα και την Ουκρανία. Ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας δεύτερος, σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Τζιμπουτί για ιατρική περίθαλψη.



Το Κέντρο Θαλάσσιας Πληροφόρησης, Συνεργασίας και Ενημέρωσης του γαλλικού στρατού ταυτοποίησε τους Χούθι ως τους δράστες της επίθεσης. Μέχρι στιγμής, η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση για το περιστατικό. Η επίθεση σημειώθηκε σε απόσταση από την Ερυθρά Θάλασσα, όπου έχει καταγραφεί η πλειονότητα των χτυπημάτων τους μέχρι σήμερα.

Κλείσιμο
Το Κοινό Κέντρο Θαλάσσιας Πληροφόρησης, υπό την εποπτεία του αμερικανικού ναυτικού, διευκρίνισε ότι το Minervagracht «δεν είχε καμία ισραηλινή σύνδεση».


Ειδήσεις σήμερα:

Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη

1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του

Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης