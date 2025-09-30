Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Δύο τραυματίες από την επίθεση των Χούθι σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Άντεν - Δείτε βίντεο
Δύο τραυματίες από την επίθεση των Χούθι σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Άντεν - Δείτε βίντεο
Όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με ελικόπτερο από το φλεγόμενο πλοίο - Ο ένας από τους τραυματίες έχει χτυπηθεί σοβαρά
Δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν όταν το ολλανδικής σημαίας φορτηγό πλοίο Minervagracht δέχθηκε επίθεση με πύραυλο από τους Χούθι στον Κόλπο του Άντεν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να χρειαστεί εκκένωση του πληρώματος με ελικόπτερα.
Η ναυτιλιακή εταιρεία Spliethoff, ιδιοκτήτρια του πλοίου, ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε χθες και προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» στο Minervagracht. Σύμφωνα με την ίδια, όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο πλοίο.
Η ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη Operation Aspides, που επιχειρεί στην περιοχή, ανέφερε ότι το πλοίο «φλέγεται και παραμένει ακυβέρνητο» μετά τη διάσωση του πληρώματος. Στο Minervagracht επέβαιναν ναυτικοί από τις Φιλιππίνες, τη Ρωσία, τη Σρι Λάνκα και την Ουκρανία. Ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας δεύτερος, σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Τζιμπουτί για ιατρική περίθαλψη.
Το Κέντρο Θαλάσσιας Πληροφόρησης, Συνεργασίας και Ενημέρωσης του γαλλικού στρατού ταυτοποίησε τους Χούθι ως τους δράστες της επίθεσης. Μέχρι στιγμής, η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση για το περιστατικό. Η επίθεση σημειώθηκε σε απόσταση από την Ερυθρά Θάλασσα, όπου έχει καταγραφεί η πλειονότητα των χτυπημάτων τους μέχρι σήμερα.
Το Κοινό Κέντρο Θαλάσσιας Πληροφόρησης, υπό την εποπτεία του αμερικανικού ναυτικού, διευκρίνισε ότι το Minervagracht «δεν είχε καμία ισραηλινή σύνδεση».
Ειδήσεις σήμερα:
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Η ναυτιλιακή εταιρεία Spliethoff, ιδιοκτήτρια του πλοίου, ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε χθες και προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» στο Minervagracht. Σύμφωνα με την ίδια, όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο πλοίο.
🚢🔥 | El buque neerlandés Minervagracht, fue alcanzado por un proyectil en el golfo de Adén. El barco está en llamas y un buque de guerra acude al rescate. Se sospecha de un misil hutí como la causa, aunque no hubo reivindicación ni heridos reportados hasta el momento. pic.twitter.com/tcfmnodYuh— ᴅɪᴘʟᴏᴍᴀᴄɪᴀ ᴀᴄᴛɪᴠᴀ (@DiploActiva) September 29, 2025
Η ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη Operation Aspides, που επιχειρεί στην περιοχή, ανέφερε ότι το πλοίο «φλέγεται και παραμένει ακυβέρνητο» μετά τη διάσωση του πληρώματος. Στο Minervagracht επέβαιναν ναυτικοί από τις Φιλιππίνες, τη Ρωσία, τη Σρι Λάνκα και την Ουκρανία. Ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας δεύτερος, σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Τζιμπουτί για ιατρική περίθαλψη.
Operation Aspides, the European Union’s maritime surveillance and protection mission in the Red Sea and Gulf of Aden, has announced that all 19 crewmembers onboard the Dutch-flagged cargo ship, M/V Minervagracht, have been rescued, after the ship was reportedly struck on Monday… pic.twitter.com/RrKN98OrBa— OSINTdefender (@sentdefender) September 30, 2025
Το Κέντρο Θαλάσσιας Πληροφόρησης, Συνεργασίας και Ενημέρωσης του γαλλικού στρατού ταυτοποίησε τους Χούθι ως τους δράστες της επίθεσης. Μέχρι στιγμής, η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση για το περιστατικό. Η επίθεση σημειώθηκε σε απόσταση από την Ερυθρά Θάλασσα, όπου έχει καταγραφεί η πλειονότητα των χτυπημάτων τους μέχρι σήμερα.
Το Κοινό Κέντρο Θαλάσσιας Πληροφόρησης, υπό την εποπτεία του αμερικανικού ναυτικού, διευκρίνισε ότι το Minervagracht «δεν είχε καμία ισραηλινή σύνδεση».
Ειδήσεις σήμερα:
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα