Δύο τραυματίες από την επίθεση των Χούθι σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Άντεν - Δείτε βίντεο

Όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με ελικόπτερο από το φλεγόμενο πλοίο - Ο ένας από τους τραυματίες έχει χτυπηθεί σοβαρά