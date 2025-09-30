Επίθεση σε ολλανδικό φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά του Άντεν - Διασώθηκαν και τα 19 μέλη του πληρώματος, ένας τραυματίας
Επίθεση σε ολλανδικό φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά του Άντεν - Διασώθηκαν και τα 19 μέλη του πληρώματος, ένας τραυματίας
Ως αποτέλεσμα της επίθεσης ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο MV MINERVAGRACHT, σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES
Επίθεση δέχθηκε σήμερα το ολλανδικό φορτηγό πλοίο MV MINERVAGRACHT, το οποίο δεν είχε ζητήσει προστασία από την επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, ενώ έπλεε 128 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά από το λιμάνι του Άντεν στην Υεμένη.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, ως αποτέλεσμα της επίθεσης ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο MV MINERVAGRACHT.
Η επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES έπειτα από σήμα που εξέπεμψε το πλοίο ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης των 19 μελών του πληρώματος (Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και υπήκοοι Σρι Λάνκα). Πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση διέσωσαν και τους 19 ναυτικούς ενώ ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Τζιμπουτί.
Με αφορμή την επίθεση στο MV MINERVAGRACHT, η επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES προειδοποιεί ότι τα πλοία που πλέουν στην περιοχή πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Αυτού του είδους οι επιθέσεις, προστίθεται στην ενημέρωση, αποτελούν απειλή για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και για τις ζωές των ναυτικών.
Η επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στην προστασία των ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα και σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές και τοπικές αρχές διαρκώς εξετάζει την κατάσταση και είναι έτοιμη να αναλάβει δράση.
Eighteen (18) crewmembers are on board ASPIDES’ naval units, among whom one (1) is wounded, in stable condition. The nineteenth member of the crew is seriously injured and is transferred to Djibouti.— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 29, 2025
