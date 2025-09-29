Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Υεμένη: Βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά του Άντεν
Ο πύραυλος χτύπησε το φορτηγό πλοίο MV Minervagracht με ολλανδική σημεία - Δεν έχουν αναλάβει προς το παρόν την ευθύνη οι Χούθι
Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στον Κόλπο του Άντεν έπειτα από επίθεση με πύραυλο που πιθανολογείται πως εκτόξευσαν οι Χούθι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι ναυτιλιακές αρχές καλούν τα πλοία να είναι σε επιφυλακή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Υεμένης μετέδωσαν νωρίτερα ότι εκτοξεύθηκε βαλλιστικός πύραυλος από περιοχή που ελέγχουν οι αντάρτες, ο οποίος χτύπησε το φορτηγό πλοίο MV Minervagracht με ολλανδική σημεία, που βρισκόταν περίπου 235 χιλιόμετρα ανοιχτά του Άντεν.
Η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το ως επίθεση. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «ένα πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα» και ότι «το πλοίο έχει έχει τυλιχθεί στις φλόγες». Παράλληλα, κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Ανάλογες συστάσεις απηύθυνε και η ιδιωτική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey.
Από την επίθεση, δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. «Επί του παρόντος, τα 19 μέλη του πληρώματος μεταφέρονται με ελικόπτερο σε γειτονικά σκάφη», πρόσθεσε η εταιρεία.
Το πλοίο είχε τεθεί στο στόχαστρο στις 23 Σεπτεμβρίου εν πλω προς το Τζιμπουτί, σύμφωνα με την Ambrey.
Η UKMTO δήλωσε στις 23 Σεπτεμβρίου πως ένα πλοίο ανέφερε παφλασμό και τον ήχο μιας έκρηξης στην περιοχή γύρω από αυτό, 120 ναυτικά μίλα ανατολικά του Άντεν.
Δεν είναι προσώρας σαφές αν η φερόμενη ως επίθεση πραγματοποιήθηκε από τους Χούθι, συμμάχους του Ιράν, που έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023 τα οποία θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ σε αυτό που λένε πως είναι ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.
The U.K. Office of Maritime Trade Operations (UKMTO) is reporting an attack against and fire onboard a commercial shipping vessel in the Gulf of Aden, roughly 128NM southeast of Aden in Southern Yemen. pic.twitter.com/UFlUnsIOrV— OSINTdefender (@sentdefender) September 29, 2025
