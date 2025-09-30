ΗΠΑ: Παρών και ο Τραμπ στην έκτακτη συνεδρίαση Αμερικανών στρατηγών και ναυάρχων απ' όλο τον κόσμο

Ο Πιτ Χέγκσεθ κάλεσε τους ανώτατους αξιωματικούς να παραστούν σήμερα στη βάση της Βιρτζίνια για μια σύσκεψη το αντικείμενο της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί