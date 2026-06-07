Οι ΗΠΑ κατέρριψαν δύο ιρανικά drones στα Στενά του Ορμούζ

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι τα drones απειλούσαν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ενώ εξετάζει τη χρήση δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων για την αποκατάσταση ζημιών σε χώρες του Κόλπου