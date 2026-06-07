Το 2026 μέσω του 32ου Διάπλου, η doValue Greece υποστήριξε τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας της Τήλου και Νισύρου.
Συναγερμός στις ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ του Οχάιο, αναφορές για πολλούς τραυματίες
Η αστυνομία του Τολίντο αναζητεί τον δράστη ή τους δράστες μετά το περιστατικό κοντά στο Old West End Festival
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του Τολίντο, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο περίπου στις 17:30 τοπική ώρα (00:30 ώρα Ελλάδας), έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.
Οι Αρχές ανέφεραν ότι «πολλά θύματα» μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για να λάβουν ιατρική φροντίδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των τραυματιών, ούτε έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.
BREAKING: ‘Many victims’ after shooting near Old West End Festival in Toledo, Ohio pic.twitter.com/xhVLiir23F— Rapid Report (@RapidReport2025) June 6, 2026
Δύο επισκέπτες του φεστιβάλ δήλωσαν ότι απολάμβαναν την εκδήλωση όταν άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς και είδαν να ξεσπά πανικός, περιγράφοντας τη σκηνή ως «πανδαιμόνιο. «Ακούστηκαν τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί», σύμφωνα με το CNN.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που εμπλέκονται στο περιστατικό.
🚨🇺🇸 The Toledo festival shooting is still developing.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 6, 2026
Multiple victims confirmed near the Old West End Festival, and police say the suspect is STILL on the loose.
A heavy police presence remains as the manhunt continues.pic.twitter.com/0zmtvbhMPZ https://t.co/QEp4qKAhri
Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο.
At approximately 5:37 p.m., Toledo Police officers responded to a report of a person shot in the area of Delaware Avenue and Glenwood Avenue near the Old West End Festival. Upon arrival, officers discovered multiple shooting victims. Many victims have been transported to nearby… pic.twitter.com/Ev6Wbkv40f— Toledo Police (@Toledo_PD) June 6, 2026
Το φεστιβάλ είχε μόλις ξεκινήσειΤο Old West End Festival αποτελεί ετήσια διήμερη διοργάνωση που πραγματοποιείται στην ιστορική συνοικία του Τολίντο, μία από τις μεγαλύτερες γειτονιές με βικτωριανά σπίτια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι εκδηλώσεις επρόκειτο να ξεκινήσουν το πρωί του Σαββάτου με παρέλαση και να περιλαμβάνουν ζωντανή μουσική, υπαίθριες αγορές τροφίμων και σειρά πολιτιστικών δράσεων.
WATCH: Shots fired at near Old West End Festival in Toledo, Ohio, reports of multiple victims. pic.twitter.com/YNwmEdk2E8— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 6, 2026
Οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη εάν το περιστατικό συνδέεται άμεσα με το φεστιβάλ ή εάν οι τραυματίες ήταν συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr