Συναγερμός στις ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ του Οχάιο, αναφορές για πολλούς τραυματίες
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Συναγερμός στις ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ του Οχάιο, αναφορές για πολλούς τραυματίες

Η αστυνομία του Τολίντο αναζητεί τον δράστη ή τους δράστες μετά το περιστατικό κοντά στο Old West End Festival

Συναγερμός στις ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ του Οχάιο, αναφορές για πολλούς τραυματίες
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στο Τολίντο του Οχάιο στις ΗΠΑ, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί κοντά στο φεστιβάλ Old West End Festival, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του Τολίντο, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο περίπου στις 17:30 τοπική ώρα (00:30 ώρα Ελλάδας), έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι «πολλά θύματα» μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για να λάβουν ιατρική φροντίδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των τραυματιών, ούτε έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.



Δύο επισκέπτες του φεστιβάλ δήλωσαν ότι απολάμβαναν την εκδήλωση όταν άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς και είδαν να ξεσπά πανικός, περιγράφοντας τη σκηνή ως «πανδαιμόνιο. «Ακούστηκαν τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί», σύμφωνα με το CNN. 

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που εμπλέκονται στο περιστατικό.


Κλείσιμο


Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο.



Το φεστιβάλ είχε μόλις ξεκινήσει

Το Old West End Festival αποτελεί ετήσια διήμερη διοργάνωση που πραγματοποιείται στην ιστορική συνοικία του Τολίντο, μία από τις μεγαλύτερες γειτονιές με βικτωριανά σπίτια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εκδηλώσεις επρόκειτο να ξεκινήσουν το πρωί του Σαββάτου με παρέλαση και να περιλαμβάνουν ζωντανή μουσική, υπαίθριες αγορές τροφίμων και σειρά πολιτιστικών δράσεων.



Οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη εάν το περιστατικό συνδέεται άμεσα με το φεστιβάλ ή εάν οι τραυματίες ήταν συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις.

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