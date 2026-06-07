Το ελληνικό FBI κάνει φύλλο και φτερό τα αυτοκίνητα μισού εκατ. ευρώ, τις βίλες και τις νέες καταγγελίες για σχέσεις των Βιλανάκηδων με αστυνομικούς

Στο μικροσκόπιο ο πολυτελής τρόπος ζωής της οικογένειας που ερευνάται για τις απάτες με τις χρυσές λίρες - «Η υπόθεση απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ολοκληρωμένη», αναφέρει πηγή με γνώση της έρευνας





Σύμφωνα με πληροφορίες του







Η Porsche 911 GT3 RS θεωρείται ένα από τα κορυφαία και πιο ακριβά μοντέλα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, σχεδιασμένο ουσιαστικά για χρήση σε πίστα. Αντίστοιχα, η Lamborghini Urus αποτελεί ένα από τα ακριβότερα SUV παγκοσμίως, συνδυάζοντας επιδόσεις supercar με πολυτελείς ανέσεις. Και τα δύο οχήματα εμφανίζονται σε φωτογραφίες που έχουν συλλέξει οι Αρχές, αρκετές από τις οποίες έχουν τραβηχτεί μπροστά από τις βίλες που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών.







Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών λόγω των σχέσεών τους με μέλη της οικογένειας. Το πρώτο αφορά αστυνομικό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες διατηρούσε στενή φιλική σχέση με έναν εκ των Βιλανακαίων. Οι Αρχές φέρονται να έχουν στη διάθεσή τους φωτογραφικό υλικό και αναρτήσεις που τους εμφανίζουν μαζί σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ταξίδια, μεταξύ αυτών και στη Μύκονο. Οι επαφές τους εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος και η φύση της σχέσης τους.



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Το δεύτερο πρόσωπο συνδέεται συγγενικά με υψηλόβαθμο στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας. Και σε αυτή την περίπτωση οι επαφές και οι σχέσεις με μέλη της οικογένειας καταγράφονται και αξιολογούνται από τους ερευνητές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή. Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένει και μία γυναίκα που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στις καταγγελλόμενες απάτες με χρυσές λίρες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το συγκεκριμένο πρόσωπο εμφανίζεται σε κρίσιμα σημεία της υπόθεσης και οι κινήσεις του εξετάζονται διεξοδικά από τους αναλυτές της ΔΑΟΕ, οι οποίοι επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο των εμπλεκομένων.



Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και την προέλευση κεφαλαίων που συνδέονται με ακίνητα μεγάλης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει τραβήξει το ενδιαφέρον τους ένα πολυτελές διαμέρισμα με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, το οποίο εμφανίστηκε σε αναρτήσεις στο Instagram. Στις φωτογραφίες διακρίνεται ένα ακίνητο υψηλών προδιαγραφών, με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, ενδοδαπέδια θέρμανση, πολυτελείς κατασκευές και πανοραμική θέα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ερευνητών, η αξία του ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποκτήθηκε μέσω τρίτου προσώπου και όχι στο όνομα του πραγματικού χρήστη του.Την ίδια ώρα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος της οικογένειας, τα οποία εμφανίζονται σε φωτογραφίες, βίντεο και αναρτήσεις που έχουν συγκεντρωθεί από τους αναλυτές του ελληνικού FBI. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν οι σχέσεις αυτές ήταν αποκλειστικά κοινωνικές ή εάν υπήρχε και άλλη διάσταση που συνδέεται με τις δραστηριότητες που ερευνώνται.



Η πορτοκαλί Porsche 911 GT3 RS, αξίας που μπορεί να ξεπεράσει τις 350.000 ευρώ, και η μαύρη Lamborghini Urus, με κόστος που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, δεν ήταν απλώς δύο πολυτελή αυτοκίνητα. Ήταν τα οχήματα που προβάλλονταν συστηματικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά με φόντο τις πολυτελείς βίλες στη Γιάννουλη Λάρισας . Σήμερα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο των δύο πανάκριβων μοντέλων, συνολικής αξίας που ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ, βρίσκονται στα χέρια των αναλυτών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου ελληνικού FBI, και αποτελούν μέρος της μεγάλης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από την υπόθεση των Βιλανάκηδων Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema , οι αναλυτές του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ έχουν συγκεντρώσει δεκάδες αναρτήσεις από λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με μέλη της οικογένειας και πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος. Στο υλικό καταγράφεται ένας τρόπος ζωής που περιλαμβάνει πολυτελείς κατοικίες, ακριβά οχήματα, ταξίδια και επιδείξεις πλούτου, στοιχεία τα οποία αξιολογούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τις καταγγελλόμενες παράνομες δραστηριότητες.Η Porsche 911 GT3 RS θεωρείται ένα από τα κορυφαία και πιο ακριβά μοντέλα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, σχεδιασμένο ουσιαστικά για χρήση σε πίστα. Αντίστοιχα, η Lamborghini Urus αποτελεί ένα από τα ακριβότερα SUV παγκοσμίως, συνδυάζοντας επιδόσεις supercar με πολυτελείς ανέσεις. Και τα δύο οχήματα εμφανίζονται σε φωτογραφίες που έχουν συλλέξει οι Αρχές, αρκετές από τις οποίες έχουν τραβηχτεί μπροστά από τις βίλες που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών.Η έρευνα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στα περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα έχουν υποβληθεί τουλάχιστον 15 νέες καταγγελίες σε βάρος μελών της οικογένειας και προσώπων του περιβάλλοντός τους, γεγονός που φέρεται να επιτάχυνε την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναμένονται και νέες καταγγελίες το επόμενο διάστημα, καθώς όλο και περισσότερα άτομα εμφανίζονται πρόθυμα να καταθέσουν στις Αρχές.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών λόγω των σχέσεών τους με μέλη της οικογένειας. Το πρώτο αφορά αστυνομικό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες διατηρούσε στενή φιλική σχέση με έναν εκ των Βιλανακαίων. Οι Αρχές φέρονται να έχουν στη διάθεσή τους φωτογραφικό υλικό και αναρτήσεις που τους εμφανίζουν μαζί σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ταξίδια, μεταξύ αυτών και στη Μύκονο. Οι επαφές τους εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος και η φύση της σχέσης τους.Το δεύτερο πρόσωπο συνδέεται συγγενικά με υψηλόβαθμο στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας. Και σε αυτή την περίπτωση οι επαφές και οι σχέσεις με μέλη της οικογένειας καταγράφονται και αξιολογούνται από τους ερευνητές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή. Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένει και μία γυναίκα που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στις καταγγελλόμενες απάτες με χρυσές λίρες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το συγκεκριμένο πρόσωπο εμφανίζεται σε κρίσιμα σημεία της υπόθεσης και οι κινήσεις του εξετάζονται διεξοδικά από τους αναλυτές της ΔΑΟΕ, οι οποίοι επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο των εμπλεκομένων.Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και την προέλευση κεφαλαίων που συνδέονται με ακίνητα μεγάλης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει τραβήξει το ενδιαφέρον τους ένα πολυτελές διαμέρισμα με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, το οποίο εμφανίστηκε σε αναρτήσεις στο Instagram. Στις φωτογραφίες διακρίνεται ένα ακίνητο υψηλών προδιαγραφών, με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, ενδοδαπέδια θέρμανση, πολυτελείς κατασκευές και πανοραμική θέα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ερευνητών, η αξία του ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποκτήθηκε μέσω τρίτου προσώπου και όχι στο όνομα του πραγματικού χρήστη του.Την ίδια ώρα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος της οικογένειας, τα οποία εμφανίζονται σε φωτογραφίες, βίντεο και αναρτήσεις που έχουν συγκεντρωθεί από τους αναλυτές του ελληνικού FBI. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν οι σχέσεις αυτές ήταν αποκλειστικά κοινωνικές ή εάν υπήρχε και άλλη διάσταση που συνδέεται με τις δραστηριότητες που ερευνώνται.





«Η υπόθεση απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ολοκληρωμένη», αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή με γνώση της έρευνας. Στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εκτιμούν ότι τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί αποτελούν μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας και ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να προκύψουν νέες αποκαλύψεις, νέες καταγγελίες και νέα πρόσωπα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας. Για τους ερευνητές, η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει να μην έχει ακόμη φτάσει στο τέλος της.