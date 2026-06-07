Τουλάχιστον 10 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, ανάμεσά τους γαμπρός που ετοιμαζόταν να παντρευτεί

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξόντωσαν διοικητή πυρήνα της Χαμάς, ενώ η πολιτική προστασία της Γάζας κάνει λόγο για νεκρούς αμάχους και δεκάδες τραυματίες