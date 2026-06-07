Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας
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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ έχουν διατεθεί εννέα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς από αέρος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με στόχο τον περιορισμό και την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές.

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