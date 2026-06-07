Το 2026 μέσω του 32ου Διάπλου, η doValue Greece υποστήριξε τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας της Τήλου και Νισύρου.
Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυρά σε συγκρούσεις με διαδηλωτές στη Βολιβία
Πάνω από ένας μήνας διαδηλώσεων και σχεδόν 100 μπλόκα σε όλη τη χώρα
Για πάνω από έναν μήνα, από τις αρχές Μαΐου, ο κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας έχει βρεθεί αντιμέτωπος με μαζικές κινητοποιήσεις και ταυτόχρονους αποκλεισμούς δρόμων, που οργανώνουν κυρίως αγρότες και εργάτες, ζητώντας την παραίτηση του αρχηγού του κράτους, καθώς του προσάπτουν ότι δεν παίρνει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, της χειρότερης των τελευταίων δεκαετιών.
🇧🇴 #Bolivia: Armed anti-government groups reportedly opened fire on Bolivian police during an operation to clear roadblocks on the San Julián highway in eastern Bolivia.— POPULAR FRONT (@PopularFront_) June 7, 2026
According to local reports, at least 26 civilians were injured during the unrest, while two police officers… pic.twitter.com/P1EAU1Ccyh
Δεκάδες μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης, με την υποστήριξη οχημάτων του στρατού, έφθασαν νωρίς χθες Σάββατο σε σημείο του οδικού δικτύου στο χωριό Σαν Χουλιάν κι εκτόξευσαν δακρυγόνα για να απομακρύνουν πολίτες που είχαν στήσει μπλόκο στον δρόμο, στο κεντρικό τμήμα της Σάντα Κρους, γεωργικής πλούσιας περιοχής.
Διαδηλωτές αντέδρασαν πετώντας πέτρες και κραδαίνοντας ρόπαλα, ενώ έβαλαν φωτιά σε ελαστικά αυτοκινήτων και κορμούς δέντρων, για να εμποδίσουν τους αστυνομικούς να προχωρήσουν, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου και κατέγραψαν κάμερες βολιβιανών τηλεοπτικών δικτύων.
Más evidencia del n4rcoT3rr0r1sm0 detrás de los cercos, la asf1xi4 a la población civil y los at4ques contra efectivos del orden. Incluso pueden m4t4rs3 entre ellos, con el propósito de instrumentalizar políticamente eventuales bajas y atribuir responsabilidades a terceros,… pic.twitter.com/0NQ89GKTJR— Franz Rafael Barrios Gonzales (@FranzRBarriosG) June 6, 2026
Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν «από σφαίρες», είπε στον Τύπο ο αρχηγός της αστυνομίας Νταβίντ Γκόμες.
Ο νέος υπουργός Άμυνας Μάριο Χουστινιάνο σημείωσε πως ο οδικός άξονας αυτός, που άνοιξε εν μέρει, είναι στρατηγικός για τη μεταφορά τροφίμων.
Προχθές Παρασκευή, η αστυνομία και ο στρατός άνοιξαν δρόμο επίσης καίριας σημασίας για τον ανεφοδιασμό της Λα Πας και της Ελ Άλτο, που ασφυκτιούν έπειτα από έναν και πλέον μήνα διαδηλώσεων.
Η διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας και η γειτονική πόλη Ελ Άλτο, όπως και --σε χαμηλότερο βαθμό-- η Κοτσαμπάμπα (κεντρικά), η Ορούρο (δυτικά) και η Ποτοσί (νοτιοδυτικά), αντιμετωπίζουν ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων εξαιτίας των μπλόκων, που είναι σχεδόν εκατό, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση των αρχών, προχθές Παρασκευή, σε όλη την επικράτεια.
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