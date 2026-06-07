Στις κάλπες για τρίτη φορά σε 18 μήνες το Κόσοβο εν μέσω παρατεταμένης πολιτικής κρίσης

Φαβορί ο Άλμπιν Κούρτι, αλλά χωρίς εγγυημένη πλειοψηφία - Tα κόμματα αδυνατούν να σχηματίσουν σταθερή κυβέρνηση





Η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις έχει οδηγήσει το Κόσοβο σε μια περίοδο παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας.







Η κατάσταση αυτή έχει επιβραδύνει την υλοποίηση κρίσιμων αλλαγών στη δημόσια διοίκηση και στους κρατικούς θεσμούς, ενώ παράλληλα έχει περιπλέξει τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Φαβορί η Αυτοδιάθεση του Άλμπιν Κούρτι Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, το κίνημα Αυτοδιάθεση (Vetëvendosje - VV) του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι παραμένει το επικρατέστερο κόμμα για να αναδειχθεί και πάλι πρώτη πολιτική δύναμη.







Στις προηγούμενες εκλογές το κόμμα είχε συγκεντρώσει ποσοστό 51,1%, χωρίς όμως να καταφέρει να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πολιτικές συμμαχίες για τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης.



Η νέα εκλογική αναμέτρηση θεωρείται κρίσιμη για το πολιτικό μέλλον του Κούρτι, καθώς θα κρίνει κατά πόσο μπορεί να ενισχύσει τη θέση του και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ έναντι των υπόλοιπων κομμάτων.



Κλείσιμο Η σημασία της διασποράς Καθοριστικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα αναμένεται να διαδραματίσει η διασπορά του Κοσόβου.



Οι Κοσοβάροι που ζουν στο εξωτερικό αριθμούν περισσότερους από τον μόνιμο πληθυσμό της χώρας και παραδοσιακά στηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό το κόμμα του Άλμπιν Κούρτι.



Η συμμετοχή τους ενδέχεται να ενισχύσει σημαντικά τα ποσοστά της Αυτοδιάθεσης και να επηρεάσει την τελική κατανομή των εδρών στο κοινοβούλιο.



Οι πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα ζητήσει από το Κόσοβο να ενισχύσει τη λειτουργία των θεσμών του και να προωθήσει μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την ενταξιακή διαδικασία.



Σε νέες βουλευτικές εκλογές προσέρχονται σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, οι πολίτες του Κοσόβου , στην τρίτη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε μόλις 18 μήνες. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε παρατεταμένη πολιτική κρίση, καθώς οι πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν βιώσιμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να συγκροτήσουν σταθερή κυβέρνηση, γεγονός που επηρεάζει τόσο τη λειτουργία των θεσμών όσο και την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.Η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις έχει οδηγήσει το Κόσοβο σε μια περίοδο παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας.Τα κατακερματισμένα κόμματα δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν στη συγκρότηση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ούτε να εκλέξουν σταθερή πολιτική ηγεσία, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε εκκρεμότητα σημαντικές πολιτικές αποφάσεις και μεταρρυθμίσεις.Η κατάσταση αυτή έχει επιβραδύνει την υλοποίηση κρίσιμων αλλαγών στη δημόσια διοίκηση και στους κρατικούς θεσμούς, ενώ παράλληλα έχει περιπλέξει τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, το κίνημα Αυτοδιάθεση (Vetëvendosje - VV) του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι παραμένει το επικρατέστερο κόμμα για να αναδειχθεί και πάλι πρώτη πολιτική δύναμη.Ωστόσο, εκτιμάται ότι δύσκολα θα εξασφαλίσει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία.Στις προηγούμενες εκλογές το κόμμα είχε συγκεντρώσει ποσοστό 51,1%, χωρίς όμως να καταφέρει να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πολιτικές συμμαχίες για τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης.Η νέα εκλογική αναμέτρηση θεωρείται κρίσιμη για το πολιτικό μέλλον του Κούρτι, καθώς θα κρίνει κατά πόσο μπορεί να ενισχύσει τη θέση του και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ έναντι των υπόλοιπων κομμάτων.Καθοριστικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα αναμένεται να διαδραματίσει η διασπορά του Κοσόβου.Οι Κοσοβάροι που ζουν στο εξωτερικό αριθμούν περισσότερους από τον μόνιμο πληθυσμό της χώρας και παραδοσιακά στηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό το κόμμα του Άλμπιν Κούρτι.Η συμμετοχή τους ενδέχεται να ενισχύσει σημαντικά τα ποσοστά της Αυτοδιάθεσης και να επηρεάσει την τελική κατανομή των εδρών στο κοινοβούλιο.Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα ζητήσει από το Κόσοβο να ενισχύσει τη λειτουργία των θεσμών του και να προωθήσει μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την ενταξιακή διαδικασία.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.



Οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι η ύπαρξη σταθερής κυβέρνησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και την πρόοδο στις σχέσεις του Κοσόβου με την ΕΕ.



Πέρα από τον σχηματισμό κυβέρνησης, σημαντική πρόκληση παραμένει και η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία απαιτεί ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις.



Αναλυτές προειδοποιούν ότι, εάν τα κόμματα δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία μετά τις εκλογές, το πολιτικό αδιέξοδο ενδέχεται να συνεχιστεί και την επόμενη ημέρα της κάλπης, παρατείνοντας την αβεβαιότητα στη νεότερη χώρα της Ευρώπης.